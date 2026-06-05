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Niektoré vlaky medzi Bratislavou a Galantou nepôjdu,nie sú rušňovodiči
Vybrané osobné vlaky v poobednej špičke na trase Bratislava hlavná stanica - Galanta a späť budú od pondelka 8. júna do utorka 30. júna počas pracovných dní dočasne odrieknuté.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Vybrané osobné vlaky v poobednej špičke na trase Bratislava hlavná stanica - Galanta a späť budú od pondelka 8. júna do utorka 30. júna počas pracovných dní dočasne odrieknuté. Dôvodom dočasnej úpravy spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov. Vlaky REX z Bratislavy do Nových Zámkov ako náhrada mimoriadne zastavia v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom v piatok informovala s tým, že zároveň posilní kapacitu týchto vlakov o ďalšiu súpravu.
Pre nedostatok dostupných rušňovodičov preto ZSSK musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. „Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Aj napriek dočasnému obmedzeniu podľa neho robí ZSSK maximum pre to, aby sa cestujúci naďalej dostali domov z práce či školy. Preto zavádza náhradné riešenie v podobe mimoriadnych zastavení vlakov REX v približne rovnakom čase ako odrieknuté osobné vlaky.
Dočasne bude odrieknutých šesť osobných vlakov s odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 13.38 až 18.38 h, s príchodom do Galanty o 14.21 až 19.21 h. Dočasne odrieknuté budú aj štyri osobné vlaky s odchodom z Galanty o 14.38 až 17.38 h, s príchodom do Bratislavy o 15.21 až 18.21 h.
„Pre cestujúcich to znamená, že ak v pracovných dňoch bežne využívajú niektorý z odrieknutých osobných vlakov z Bratislavy do Galanty, namiesto neho môžu v júni nastúpiť do príslušného vlaku REX. V týchto REX vlakoch budú v úseku Bratislava hl. st. - Galanta uznávané cestovné doklady ako vo vlakoch kategórie Os vrátane SMS lístkov,“ priblížil Baček.
V úseku medzi Bratislavou a Galantou budú mimoriadne zastavovať vlaky REX v smere Bratislava hlavná stanica - Galanta - Nové Zámky. Týka sa to šiestich spojov s odchodom z Bratislavy o 13.33 až 18.33 h, s príchodom do Galanty o 14.05 až 19.05 h.
„Povolanie rušňovodiča patrí medzi najzodpovednejšie profesie v doprave. Každý deň nesú zodpovednosť za bezpečnosť stoviek cestujúcich a spoľahlivú prevádzku vlakov. Získanie potrebnej kvalifikácie trvá viac ako rok a vyžaduje absolvovanie náročnej odbornej prípravy, výcviku a skúšok,“ vysvetlil Baček.
ZSSK preto dlhodobo investuje do náboru a prípravy nových rušňovodičov. V súčasnosti prebieha výcvik ďalších uchádzačov, ktorí po získaní potrebných oprávnení postupne posilnia prevádzku.
Pre nedostatok dostupných rušňovodičov preto ZSSK musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. „Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Aj napriek dočasnému obmedzeniu podľa neho robí ZSSK maximum pre to, aby sa cestujúci naďalej dostali domov z práce či školy. Preto zavádza náhradné riešenie v podobe mimoriadnych zastavení vlakov REX v približne rovnakom čase ako odrieknuté osobné vlaky.
Dočasne bude odrieknutých šesť osobných vlakov s odchodom z Bratislavy hlavnej stanice o 13.38 až 18.38 h, s príchodom do Galanty o 14.21 až 19.21 h. Dočasne odrieknuté budú aj štyri osobné vlaky s odchodom z Galanty o 14.38 až 17.38 h, s príchodom do Bratislavy o 15.21 až 18.21 h.
„Pre cestujúcich to znamená, že ak v pracovných dňoch bežne využívajú niektorý z odrieknutých osobných vlakov z Bratislavy do Galanty, namiesto neho môžu v júni nastúpiť do príslušného vlaku REX. V týchto REX vlakoch budú v úseku Bratislava hl. st. - Galanta uznávané cestovné doklady ako vo vlakoch kategórie Os vrátane SMS lístkov,“ priblížil Baček.
V úseku medzi Bratislavou a Galantou budú mimoriadne zastavovať vlaky REX v smere Bratislava hlavná stanica - Galanta - Nové Zámky. Týka sa to šiestich spojov s odchodom z Bratislavy o 13.33 až 18.33 h, s príchodom do Galanty o 14.05 až 19.05 h.
„Povolanie rušňovodiča patrí medzi najzodpovednejšie profesie v doprave. Každý deň nesú zodpovednosť za bezpečnosť stoviek cestujúcich a spoľahlivú prevádzku vlakov. Získanie potrebnej kvalifikácie trvá viac ako rok a vyžaduje absolvovanie náročnej odbornej prípravy, výcviku a skúšok,“ vysvetlil Baček.
ZSSK preto dlhodobo investuje do náboru a prípravy nových rušňovodičov. V súčasnosti prebieha výcvik ďalších uchádzačov, ktorí po získaní potrebných oprávnení postupne posilnia prevádzku.