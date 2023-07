Niektoré vlaky z Trnavy do Bratislavy odklonia do stanice Nové Mesto

Bratislava 28. júla (TASR) - V období od 1. augusta do 4. októbra dôjde k výlukovým prácam na trati Trnava - Bratislava hlavná stanica z dôvodu rekonštrukcie nástupíšť aj koľají v úseku od stanice Vinohrady po hlavnú stanicu. Z uvedeného dôvodu budú vlaky prechádzajúce cez stanicu Bratislava-Vinohrady meškať približne od piatich do 15 minút, pričom počas doby rekonštrukcie bude desať párov osobných vlakov cez pracovné dni odklonených na stanicu Bratislava-Nové Mesto. Informovala o tom v piatok Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).



"Práce budú zahŕňať rekonštrukciu nástupíšť číslo tri a štyri v stanici Bratislava-Vinohrady, ktoré realizuje manažér železničnej infraštruktúry, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Obnova nástupíšť zvýši úroveň a komfort cestovania, nástupištia budú spĺňať medzinárodné pravidlá aj pre pohyb imobilných a nevidiacich cestujúcich. Rekonštrukcia trate umožní odstrániť viaceré súčasné obmedzenia rýchlosti z dôvodu zlého stavu koľají," uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



ŽSR plánujú zrealizovať opravu všetkých hrán, ako aj povrchov nástupíšť, a to zámkovou dlažbou s vodiacimi prvkami pre slabozrakých a nevidiacich. Opravou by sa malo tiež zabezpečiť odvodnenie, aby voda pri daždi nezatekala na schody a do podchodu. V súvislosti s udržiavacími prácami na zastrešení nástupíšť budú potrebné výluky trakčného vedenia s možnými dopravnými obmedzeniami.



Počas tejto výluky dôjde aj k zmene zastavovania vybraných vlakov kategórie R a REX linky Bratislava hlavná stanica - Trenčín a Žilina. V pracovné dni budú vlaky REX 1730, REX 1732, REX 1734, R 700, REX 1736, REX 1742, R 708, REX 1744, R 710 a REX 1746 zastavovať v stanici Bratislava-Rača, aby cestujúci z osobných vlakov, ktoré budú odklonené do stanice Bratislava-Nové Mesto, vedeli prestúpiť na tieto vlaky na hlavnú stanicu. Všetky aktuálne informácie s podrobným zoznamom konkrétnych vlakov sú dostupné na webe ZSSK.