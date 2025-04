Niektorí americkí výrobcovia už pociťujú tlak ciel

Los Angeles 26. apríla (TASR) - Niektoré americké firmy už začínajú pociťovať prvý tlak ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa. Medzi ich zamestnancami tak narastajú obavy zo straty práce. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Výrobca spodnej bielizne Cantiq z Los Angeles používa totiž často materiály, ktoré pochádzajúcich z Ázie. A nové clá znamenajú vyššie výrobné náklady aj potenciálne prepúšťanie.



Trump uznáva, že jeho clá spôsobia Američanom zo začiatku určitú bolesť, ale verí, že z dlhodobého hľadiska pomôžu priviesť priemyselnú výrobu späť do Spojených štátov.



Chelsea Hughesová, ktorá založila Cantiq pred desiatimi rokmi ako „etickú“ spoločnosť, zamestnáva ľudí z miestnej komunity, vyplácala im primerané mzdy a udržiava slušné pracovné podmienky. Ale s Trumpovými tarifami by to všetko podľa nej mohlo ísť von oknom. „Sťažia mi snahu udržať prácu pre ľudí, ktorí sú tu, udržať všetku moju produkciu,“ povedala Hughesová pre agentúru AFP.



Najobľúbenejším kúskom tejto značky sú elegantné nohavičky za 35 USD (30,82 eura). Sú vyrobené z troch rôznych materiálov: dva pochádzajú z Číny a jeden z Taiwanu. Keďže dovoz z Číny teraz podlieha clám až vo výške 145 %, Hughesová odhaduje, že ich cena môže vyskočiť na 42 USD, takže si ich mnohí zákazníci nebudú môcť dovoliť.



Nákup materiálov v Spojených štátoch by vyšiel ešte drahšie, povedala Hughesová. „Máme úžasnú škálu neuveriteľne šikovných ľudí, ale pokiaľ ide o výrobu strečových látok, tu to nikto nerobí tak nákladovo efektívne ako v zámorí,“ skonštatovala.



A upozornila tiež, že nejde len o zisky, clá ovplyvnia aj jej záväzok podporovať miestnu zamestnanosť. „Išlo mi o to, že som chcela vytvárať pracovné miesta etickým spôsobom a teraz mi to znemožňujú. Potrebujem programy, ktoré ma finančne podporia, inak budem musieť zredukovať svoju pracovnú silu, čo je v rozpore s tým, čo hovoria (politici), že chcú urobiť.“ Dodala, že clá ublížia každému, firmám aj zamestnancom, otázka je len, ako tvrdo ich zasiahnu.



(1 EUR = 1,1357 USD)