Niektorí klienti sa môžu k úverom v bankách dostať ťažšie

Bratislava 26. marca (TASR) - Niektoré banky na Slovensku začali so sprísňovaním podmienok pri úveroch. Dotknúť sa to môže niektorých skupín klientov, napríklad tých s príjmom zo zahraničia. Podľa odborníkov je to reakcia na súčasnú krízu v súvislosti s novým koronavírusom. Tempo rastu úverovania sa v dôsledku pandémie pravdepodobne spomalí. Podľa odborníkov môže finančný sektor na Slovensku čeliť viacerým výzvam.



Pandémia spôsobila, že niektoré banky budú obozretnejšie pri poskytovaní hypoték alebo spotrebných úverov. "Zmeny sa môžu týkať ľudí, ktorí majú príjem zo zahraničia, prípadne ľudí, ktorí pracujú v najviac zasiahnutých sektoroch, napríklad cestovný ruch, prípadne podnikateľov a živnostníkov," priblížil pre TASR výkonný riaditeľ Finančného kompasu Maroš Ovčarik. Podľa neho to však nemusí znamenať, že im banky automaticky nedajú žiaden úver. "Môže sa však stať, že im poskytnú nižšiu výšku úveru. Platí však, že zmeny sa zatiaľ netýkajú všetkých bánk a každá banka si podmienky stanoví individuálne," upozornil Ovčarik.



Bankový sektor na Slovensku tak v tomto roku bude pravdepodobne čeliť niekoľkým výzvam. "Bankový sektor má tento rok výrazne sťaženú pozíciu kvôli rozhodnutiu predchádzajúcej vlády predĺžiť a zdvojnásobiť bankový odvod. Ak sa toto opatrenie nezmení, zoberie bankám polovicu čistého zisku, čo je obrovský zásah do stability sektora," myslí si finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Upozorňuje na to, že aj keď sú slovenské banky v európskom kontexte nadpriemerne zdravé, trpia podpriemernou ziskovosťou, ktorá sa tento rok ešte dramaticky zhorší.



Tempo rastu úverov v predchádzajúcom období bolo na Slovensku enormné, na čo reagovala aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá prijala sériu preventívnych opatrení, aby posilnila stabilitu sektora. V januárových štatistikách sa prejavilo spomaľovanie úverovej aktivity pri firmách. V prípade podnikov sa spomalila na 3,1 %. Naopak, medziročný rast úverov domácností mierne zrýchlil na 8,7 %. Zmiernil sa dopyt po úveroch na spotrebu, rástli však úvery na nehnuteľnosti.



Nový koronavírus ale môže spôsobiť, že dopyt domácností po úveroch bude neskôr slabší, napríklad aj v dôsledku straty príjmu. "Predpokladám, že dopyt po úveroch klesne a strmý rast úverovania sa zmierni až zastaví. Táto pozitívna správa pre obyvateľstvo však znamená riziko pre bankový sektor, ktorý kvôli nízkym úrokom ťažil už len z objemu úverov a poplatkov. S klesajúcim úverovaním sa banky môžu dostať do finančných problémov, nehovoriac o percente nesplácaných úverov, ktoré určite v blízkych mesiacoch kvôli rastúcej nezamestnanosti vzrastie," očakáva Búlik. Aj napriek tomu je ale presvedčený, že samotné banky sa budú snažiť udržať úverovanie na čo najvyššej úrovni. "Nie je preto vylúčený ďalší pokles úrokových sadzieb a zjednodušenie schvaľovania úverov v rámci mantinelov, ktoré nastavila v minulom roku NBS. Viem si predstaviť aj situáciu, ak by banky výmenou za ústretový prístup pri odkladoch splátok vyjednali nielen zrušenie bankového odvodu, ale aj zmiernenie niektorých opatrení národnej banky pri poskytovaní úverov," myslí si Búlik.



Bankový sektor je v súčasnosti pod detailnejším monitoringom NBS v spolupráci so Slovenskou bankovou asociáciou. Hovorca NBS Peter Majer už v stredu (25.3.) pre TASR potvrdil, že NBS situáciu monitoruje a je pripravená v prípade nárastu strát v bankovom sektore okamžite pristúpiť k zníženiu proticyklického vankúša s cieľom podporiť plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike.