Niektorí rodičia majú nárok na predĺžené poberanie príspevku

Bratislava 25. mája (TASR) - Rodičia detí od troch do šiestich rokov, ktoré neprijali v spádových materských školách z kapacitných dôvodov, majú nárok na predĺžené poberanie rodičovského príspevku. Vo štvrtok to uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku.



Rodič žiada o príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa bydliska, a to počas školského roka. Nárok naň vzniká aj vtedy, ak pracuje a dieťa umiestni v súkromnej škôlke.



Príspevok sa poskytuje počas školského roka, teda od septembra do konca augusta. Minimálna výška je 301 eur, ak rodič nepoberal materské, inak je to 412,60 eura.



Príspevok nie je možné poberať, ak sa rodič stará o ďalšie dieťa vo veku do troch rokov. Vtedy ho môže poberať len na jedno z nich. Ak rodič umiestni dieťa do inej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je samospráva, musí to úradu práce oznámiť do ôsmich dní.