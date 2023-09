Niektorých zamestnancov zadlženého developera Evergrande zadržali

Šanghaj 17. septembra (TASR) - Polícia v Šen-čene na juhu Číny zadržala cez víkend niektorých zamestnancov oddelenia správy majetku zadlženej developerskej spoločnosti Evergrande. To signalizuje nové vyšetrovanie, ktoré by mohlo ešte zhoršiť problémy tohto gigantu. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Mestská polícia v Šen-čene v sobotu (16. 9.) večer vo vyhlásení na sociálnej sieti uviedla, že "prijala trestné donucovacie opatrenia voči podozrivým pracovníkom oddelenia Wealth Managementu skupiny Evergrande vrátane osoby menom Tu a ďalších".



Nebolo pritom jasné, kto je Tu. Skupina Evergrande neodpovedala na žiadosti o komentár. Pri protestoch investorov v ústredí Evergrande v Šen-čene v roku 2021 médiá spomínali osobu menom Tu Liang ako vedúceho divízie správy majetku spoločnosti.



Polícia dodala, že vyšetrovanie pokračuje a vyzvala investorov, aby nahlásili akékoľvek ďalšie finančné trestné činy.



Čínska spoločnosť Evergrande je najzadlženejší developer na svete so záväzkami vo výške zhruba 340 miliárd USD (319 miliárd eur). Je zároveň v centre krízy v čínskom sektore nehnuteľností, ktorý od konca roka 2021 zaznamenal sériu nesplácania dlhu. Výsledkom sú nedokončené rozostavené bytové domy a nespokojní kupci. Pozorovatelia sa obávajú, že realitná kríza môže ešte viac spomaliť druhú najväčšiu svetovú ekonomiku a preliať sa do celého sveta.



Skupina, ktorá v súčasnosti prechádza zdĺhavou reštrukturalizáciou dlhu, v dôsledku ktorej sa zbavila celého radu aktív, tento týždeň informovala, že odložila rozhodnutie o reštrukturalizácii zahraničného dlhu zo septembra na október. Čínsky finančný regulačný úrad v piatok (15. 9.) oznámil, že schválil prevzatie časti životného poistenia skupiny Evergrande novým štátnym subjektom.



Agentúra Moody's vo štvrtok (14. 9.) znížila výhľad ratingu čínskeho sektora nehnuteľností zo stabilného na negatívny, pričom uviedla, že ekonomické problémy spomalia predaj v tomto odvetví napriek vládnej podpore.



(1 EUR = 1,0658 USD)