Niektorým odberateľom elektriny vráti štát časť poplatkov

Bratislava 23. augusta (TASR) - Niektorým odberateľom elektriny, ktorí do 30. apríla 2023 nepatrili k vybraným zraniteľným odberateľom elektriny a platili v prvých štyroch mesiacoch tohto roka tarifu za straty pri distribúcii elektriny, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzku systému v plnej výške, vráti štát časť týchto poplatkov prostredníctvom dodávateľov. Vyplýva to z novelizácie nariadenia, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny, ktorú v stredu schválila vláda.



Podmienkou je, že odberatelia platili tieto poplatky zarátané do koncovej ceny elektriny vo výške schválenej alebo určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, a tá bola zároveň vyššia ako suma určená nariadením vlády. "Návrhom nariadenia sa upravuje mechanizmus kompenzácie formou dobropisu pre tých koncových odberateľov elektriny, ktorí uhrádzali tarifu za straty pri distribúcii elektriny, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému vo výške schválenej alebo určenej úradom," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k novele.



Dobropis poskytne odberateľovi príslušný dodávateľ do 30 dní od účinnosti nariadenia vlády. Kompenzáciu si dodávateľ uplatní na MH a tá má byť vysporiadaná do 30. novembra.



Minister hospodárstva Peter Dovhun po rokovaní vlády priblížil, že ide o opatrenie, ktoré sa týka všetkých odberateľov elektriny mimo domácností. "Máme za to, že to prispeje práve tým podnikom, ktoré v zimnom období a na začiatku roka mali spotrebu a naozaj mali aj potrebu, aby im boli tieto veci kompenzované," dodal Dovhun.