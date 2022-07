Nielen pekári žiadajú od štátu zlepšenie postavenia potravinárov

Bratislava 25. júla (TASR) - Pekári, cukrári a cestovinári žiadajú od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR konkrétne kroky na zlepšenie postavenia potravinárov. Tvrdia, že zvyšujúci sa tlak obchodných reťazcov na výrobcov potravín je dôsledkom politiky rezortu a ministra pôdohospodárstva. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Milan Lapšanský.



"Aktuálna situácia je dôsledkom nesprávne zvolenej politiky od roku 2020. Všetky legislatívne kroky, ktoré za viac ako dva roky ministri zrealizovali, smerovali k výraznému posilneniu obchodníkov na úkor výrobcov potravín," uviedol Lapšanský. Tvrdí, že šéfovia rezortu legalizovali nekalé obchodné praktiky, znížili pokuty pre reťazce za pokazené potraviny, procesne zvýhodnili obchodníkov pri riešení kontrol na úkor štátnej kontroly a zrušili povinnosť uvádzať polovicu slovenských potravín v letákoch.



Pekári, cukrári a cestovinári apelujú na súčasného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO), aby znova prijal za svoju tému posilňovanie postavenia spracovateľov potravín v potravinovom dodávateľskom reťazci. Viacero možností, ako to urobiť, už podľa jeho slov ministrovi i predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi (OĽANO) navrhli. "Ak sa konečne ministerstvo nespamätá a nezačne podnikať legislatívne kroky v prospech slovenských výrobcov potravín, potravinársky sektor na Slovensku skolabuje," upozornil predseda zväzu.



Vlčan sa koncom minulého týždňa vyjadril, že cenová politika nemôže víťaziť nad kvalitou potravín. Reagoval na výhrady výrobcov potravín, ktorí majú problémy s dodávaním tovaru konkrétnym obchodníkom, lebo podľa nich preferujú cenovú politiku pred kvalitou potravín. MPRV SR podľa jeho slov odmieta, aby obchodníci tlačili na kohokoľvek do zmien receptúr a zloženia výrobkov s cieľom zlepšiť svoj profit na úkor spotrebiteľa.