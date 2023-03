NIER: Pokles švédskej ekonomiky nebude taký výrazný, ako sa čakalo

Štokholm 29. marca (TASR) - Tohtoročný pokles švédskej ekonomiky by mal byť omnoho miernejší, než sa pôvodne očakávalo. Uviedol to v najnovšom odhade švédsky Národný inštitút pre ekonomický výskum (NIER). Zároveň však dodal, že švédske domácnosti zostanú pod tlakom krízy životných nákladov a vyšších úrokových sadzieb hypoték. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



NIER odhaduje, že švédska ekonomika klesne tento rok o 0,6 %. To je omnoho lepšia prognóza než predchádzajúca z decembra, v ktorej inštitút uvádzal pokles ekonomiky o 1,1 %. Svoje odhady zmiernil aj v oblasti miery nezamestnanosti, disponibilné príjmy domácností však zaznamenajú pokles.



"Reálne, disponibilné príjmy domácností tento rok klesnú, v dôsledku čoho domácnosti výrazne obmedzia spotrebu," uviedol NIER v najnovšej prognóze. Inštitút počíta aj s prudkým poklesom investícií na trhu realít. Dôvodom sú nižšie ceny domov a vysoké náklady.



Aj keď nálada spotrebiteľov a podnikateľov sa tento mesiac zlepšila, ekonomické údaje naznačujú menej optimistické vyhliadky. Inflácia je naďalej vysoká a maloobchodné tržby vo februári prudko klesli. NIER preto očakáva, že centrálna banka (Riksbank) by mala v lete ukončiť zvyšovanie úrokových sadzieb.



Banka by mala zvyšovať hlavnú úrokovú sadzbu do júla, pričom jej maximum odhaduje NIER na 3,75 %. Neskôr inštitút počíta so znižovaním sadzby. "Predpokladáme, že na začiatku budúceho roka Riksbank nastúpi na cyklus znižovania úrokových sadzieb s cieľom podporiť dopyt v ekonomike," dodal inštitút.