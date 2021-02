Britská ekonomika by mohla v 1. kvartáli klesnúť o takmer 4 percentá

Londýn 12. februára (TASR) - Britská ekonomika klesne na začiatku tohto roka pravdepodobne výraznejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedol to v piatok britský Národný inštitút pre sociálny a ekonomický výskum (NIESR).



Inštitút poukázal najmä na dlhotrvajúce obmedzenia v úsilí zmierniť šírenie nového koronavírusu. Ako uviedol, reštrikcie sa skôr ako na jar nezmiernia. Navyše, problémy britskej ekonomike spôsobuje aj situácia, ktorá nastala po odchode krajiny z Európskej únie.



NIESR najnovšie odhaduje, že britská ekonomika klesne v 1. štvrťroku o 3,8 %. V ostatnej prognóze z minulého mesiaca uvádzal pokles o 3,4 %.



"Od 2. štvrťroka by sa však ekonomika mala začať zotavovať," povedal ekonóm z NIESR Kemar Whyte. Inštitút očakáva, že prísne obmedzenia sa postupne začnú uvoľňovať, a to vďaka rýchlo napredujúcemu programu očkovania.



Rast v tomto roku však bude slabší, než NIESR pôvodne predpokladal. Inštitút už začiatkom februára zhoršil vyhliadky vývoja britskej ekonomiky v roku 2021 práve pre opätovný nástup pandémie ku koncu minulého roka. Pôvodne počítal s hospodárskym rastom v tomto roku na úrovni 5,9 %, začiatkom februára však prognózu rastu zhoršil na 3,4 %.