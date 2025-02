NIESR očakáva pozitívny vývoj britskej ekonomiky aj inflácie v 2025

Londýn 12. februára (TASR) - Britská ekonomika by mala v tomto roku zaznamenať solídny rast a tempo rastu spotrebiteľských cien by sa malo spomaliť, centrálna banka však napriek tomu nemá príliš veľa priestoru na výraznejšie znižovanie úrokových sadzieb. Uviedol to v stredu v najnovšom odhade Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR), ktorý počíta už len s dvomi redukciami sadzieb, pričom tento rok by tak Bank of England (BoE) mala urobiť iba raz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



NIESR uviedol, že britská ekonomika by mala tento rok vzrásť o 1,5 %. To je podstatne optimistickejšia prognóza než odhad BoE. Tá minulý týždeň zverejnila svoju prognózu, podľa ktorej dosiahne rast ekonomiky 0,75 %. Inštitút očakáva vyšší rast aj v porovnaní s odhadmi ekonómov oslovených v januári agentúrou Reuters. Tí stanovili rast na 1,3 %.



Na otázku, prečo je odhad vývoja ekonomiky oproti prognóze centrálnej banky taký rozdielny, ekonóm NIESR Benjamin Caswell povedal, že inštitút nekládol taký dôraz ako BoE na niektoré faktory ako neistota v globálnom obchode či nálada podnikateľov. Vo väčšej miere stavia na zvýšené výdavky vlády, na ktoré v návrhu rozpočtu koncom októbra poukázala ministerka financií Rachel Reevesová.



NIESR okrem toho predpokladá aj lepší vývoj inflácie než centrálna banka. BoE počíta s tým, že inflácia dosiahne svoje maximum v 3. kvartáli okolo 3,7 %, zatiaľ čo v pôvodnom odhade uvádzala banka maximum na úrovni 2,8 %. Ako dôvod uviedla ceny energií a očakávané zvýšenie cien za vodu a v autobusovej doprave. Navyše na úroveň inflačného cieľa banky (2 %) by sa miera inflácie nemala dostať skôr ako koncom roka 2027.



Inštitút však nepredpokladá taký vplyv cien energií na vývoj spotrebiteľských cien a odhaduje, že inflácia už dosiahla svoje maximum v januári, za ktorý ju odhaduje na úrovni 3,2 %. Navyše očakáva, že na inflačný cieľ BoE sa dostane na budúci rok. Tento rok by mala podľa NIESR dosiahnuť 2,4 %.



Napriek optimistickejším odhadom však NIESR tvrdí, že Bank of England má tento rok priestor už iba na jednu redukciu úrokových sadzieb o štvrť percentuálneho bodu. S ďalšou jednou redukciou potom inštitút počíta v roku 2026.