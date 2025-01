Nigéria sa stala partnerskou krajinou bloku BRICS

Abuja 18. januára (TASR) — Nigéria sa stala partnerskou krajinou zoskupenia BRICS. Oznámila to Brazília, ktorá tomuto o združeniu rozvíjajúcich sa ekonomík od januára predsedá. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



„Vzhľadom na to, že Nigéria je šiesta najľudnatejšia krajina na svete – a najväčšia v Afrike – a zároveň je jednou z kľúčových ekonomík kontinentu, má spoločné záujmy s ostatnými členmi BRICS,“ uviedla brazílska vláda vo vyhlásení zverejnenom v piatok.



Skupina BRICS, ktorá má byť protiváhou zoskupenia siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta G7, vznikla v roku 2009 a pôvodne ju tvorili Brazília, Rusko, India a Čína. O rok neskôr sa pridala Juhoafrická republika, tento rok jej rady rozšírili Egypt, Etiópia, Irán a Spojené arabské emiráty.



Pozvánku dostala aj Saudská Arábia. O členstvo oficiálne požiadali Turecko, Azerbajdžan a Malajzia.



Nigéria sa Bielorusku, Bolívii, Kube, Kazachstane, Malajzii, Thajsku, Ugande a Uzbekistane stala deviatou partnerskou krajinou BRICS.



Zvolený americký prezident Donald Trump začiatkom decembra pohrozil uvalením 100-percentných ciel na dovoz z členských štátov BRICS, ak budú pokračovať v aktivitách, ktoré ohrozujú pozíciu amerického dolára. Lídri bloku vyjadrili svoj záväzok zaviesť alternatívny platobný systém, ktorý by nebol závislý od dolára.