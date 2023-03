V rámci plánu obnovy spustili 49 výziev za 1,4 miliardy eur

Bratislava 3. marca (TASR) - Plán obnovy sa presunul z reformnej do investičnej fázy a doteraz bolo spustených 49 výziev za 1,4 miliardy eur a 18 priamych vyzvaní za vyše 430 miliónov eur. Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) na Úrade vlády SR tak reagovala na štvrtkovú (2. 3.) tlačovú konferenciu mimoparlamentnej strany Hlas-SD, podľa ktorej dočasne poverená vláda Eduarda Hegera (OĽANO) plnenie plánu obnovy nezvláda.



Celkovo sa v rámci plánu obnovy ráta so 135 výzvami za 3,3 miliardy eur a 81 priamymi vyzvaniami za 2,7 miliardy eur. "Do výziev sa môžu zapojiť samosprávy, firmy, občania, akademický sektor aj neziskový sektor. Harmonogram výziev má zverejnený každý rezort a zároveň je možné nájsť všetky výzvy a priame vyzvania na webovej stránke plánu obnovy," uviedla vedúca komunikačného oddelenia NIKA Barbora Belovická.



Slovensko podľa Belovickej splnilo prvých 14 míľnikov, ku ktorým bolo zaviazané. Prvú žiadosť vo výške 458 miliónov eur krajina aj dostala. Za splnenie ďalších 16 míľnikov a cieľov podali druhú žiadosť o platbu vo výške 815 miliónov eur. "Európska komisia žiadosť o platbu pozitívne vyhodnotila a v najbližších týždňoch očakávame jej vyplatenie," povedala Belovická s tým, že podľa výpočtov analytikov Erste Bank patrí Slovensko v čerpaní peňazí k najlepším krajinám v regióne.