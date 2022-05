Nike neobnoví franšízové zmluvy v Rusku

Moskva/New York 25. mája (TASR) - Americký výrobca športového oblečenia Nike neobnoví dohody so svojím najväčšou franšízovou spoločnosťou v Rusku. To znamená odchod ďalšej veľkej americkej značky z krajiny od vstupu ruských síl na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na stredajšie vydanie denníka Vedomosti.



Spoločnosť Nike 3. marca uviedla, že v reakcii na kroky Moskvy na Ukrajine dočasne pozastaví prevádzku vo všetkých svojich obchodoch, ktoré vlastní a prevádzkuje v Rusku. Ako vtedy dodala, tie, ktoré sú stále otvorené, prevádzkujú nezávislí partneri.



Šéf skupiny Inventive Retail Group (IRG), ktorá v Rusku prevádzkuje obchody so značkou Nike prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Up And Run, povedal, že Nike už nedodáva tovar do Ruska, informovali Vedomosti.



"Keďže sa míňajú zásoby tovaru, IRG budú nútené zatvoriť všetky svoje obchody pod touto značkou," citovali Vedomosti prezidenta IRG Tichona Smykova v liste zamestnancom.



"V roku 2012 sme začali spoločný biznis, s láskou sme vybudovali najlepšiu sieť predajní v krajine a o 10 rokov neskôr sme skončili v situácii, keď takýto biznis nemôže existovať," napísal Smykov.



Nike zatiaľ neodpovedala na žiadosť o komentár.



IRG uviedla, že nemôže komentovať svoj vzťah s Nike pre zmluvné problémy. "Ako môžete vidieť z našich obchodov, dodávky sa zastavili a tovar je nedostatkový," uviedol hovorca IRG, podľa ktorého tak spoločnosť nemôže pokračovať v podpore a prevádzke značkových obchodov Nike a bude nútená ich zatvoriť.



Up And Run prevádzkuje 37 obchodov Nike po celom Rusku, od Petrohradu po Novosibirsk, a podľa webovej stránky je 28 z nich stále otvorených.



Vedomosti s odvolaním sa na údaje ruského patentového úradu Rospatent napísali, že platnosť franšízových zmlúv s Up And Run, ako aj s ďalšími franšízantmi A3 Sport a Yar vyprší 26. mája.



Nike sa snaží dištancovať od Ruska. Spoločnosť už stiahla sponzorstvo pre Spartak Moskva, jeden z najpopulárnejších ruských futbalových klubov, ktorý následne odstrihol svoj druholigový tím s odvolaním sa na finančné ťažkosti.