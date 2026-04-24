Nike pokračuje v prepúšťaní, zruší 1400 miest
Podľa spoločnosti je cieľom zefektívnenie pracovných postupov.
Autor TASR
Beaverton 24. apríla (TASR) - Americký výrobca športovej obuvi a oblečenia Nike pokračuje v prepúšťaní. Po informácii o zrušení takmer 800 pozícií na začiatku roka tento týždeň oznámil, že zruší viac než tisíc pracovných miest. Podľa spoločnosti je cieľom zefektívnenie pracovných postupov. Informovali o tom agentúra Reuters a server spravodajskej televízie CNBC.
Spoločnosť Nike uviedla, že plánuje zrušiť celkovo 1400 pracovných miest. Prevádzkový riaditeľ Venkatesh Alagirisamy povedal, že pracovné pozície sa budú rušiť po celom svete, v Severnej Amerike, Ázii aj Európe, pričom prepúšťanie sa dotkne najmä technologickej divízie. Zrušenie pozícií plánuje firma zrealizovať v najbližších týždňoch.
„To neznamená nový smer,“ uviedol Alagirisamy. „Je to ďalšia fáza procesu, ktorý sme už odštartovali,“ dodal.
Najnovšia redukcia je druhá v tomto roku, keď v januári spoločnosť oznámila zrušenie 775 pracovných miest. Toto prepúšťanie sa dotklo najmä amerických distribučných centier.
