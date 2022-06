Nike úplne opustí Rusko

New York/Moskva 23. júna (TASR) - Americký výrobca športového oblečenia Nike úplne opúšťa Rusko tri mesiace po tom, ako tam pozastavil svoje aktivity. Spoločnosť to uviedla vo štvrtok vo vyhlásení zaslanom médiám e-mailom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť Nike 3. marca oznámila, že v reakcii na kroky Moskvy na Ukrajine dočasne pozastaví prevádzku vo všetkých svojich predajniach v Rusku, ktoré vlastní a prevádzkuje. Dodala, že stále otvorené obchody prevádzkujú nezávislí partneri.



Tento štvrtok sa Nike pripojila k ďalším západným značkám, ako sú McDonald's a Google, a potvrdila, že úplne odíde z Ruska.



Zahraničné spoločnosti odchádzajúce z Ruska pre vojnu na Ukrajine pritom čelia vyhliadkam na prijatie nových zákonov, ktoré by v najbližších týždňoch umožnili úradom v Moskve zabaviť ich majetok a uložiť trestné sankcie. Niektoré firmy preto urýchľujú svoj odchod.



"Nike sa rozhodla opustiť ruský trh," uviedla spoločnosť v e-mailovom vyhlásení. Dodala, že jej prioritou je zabezpečiť plnú podporu zamestnancom a zároveň zodpovedne obmedziť operácie v Rusku v nasledujúcich mesiacoch



Pre Nike, ktorá generuje z Ruska a Ukrajiny menej ako 1 % svojich príjmov, ide vzhľadom na tieto výsledky skôr o symbolický krok.



Ruské médiá v máji informovali, že Nike neobnovila zmluvy so svojím najväčším franšízantom v Rusku, spoločnosťou Inventive Retail Group (IRG), ktorá prostredníctvom svojej dcérskej firmy Up And Run prevádzkuje v Rusku 37 obchodov so značkou Nike.