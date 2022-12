Nike zaznamenala jeden z najvýraznejších rastov tržieb za desaťročie

Beaverton 21. decembra (TASR) - Americký výrobca športovej obuvi a oblečenia Nike oznámil za 2. kvartál súčasného obchodného roka zisk nad očakávania a rast tržieb, ktorý bol s výnimkou jedného štvrťroka najvýraznejší za viac než desaťročie. Výsledky podporil najmä zvýšený dopyt v USA. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Firma uviedla, že za 2. kvartál obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od septembra do konca novembra, dosiahla zisk upravený o mimoriadne položky na úrovni 85 centov na akciu, čím prekonala očakávania trhov. Analytici počítali so ziskom iba 65 centov na akciu.



Pozitívne výsledky oznámila spoločnosť aj v oblasti tržieb. Tie dosiahli 13,32 miliardy USD (12,57 miliardy eur) a prekonali očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami okolo 12,6 miliardy USD. Navyše, v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka vzrástli o 17,3 %. To s výnimkou 4. štvrťroka 2021 znamená najvýraznejšie tempo rastu tržieb za 10,5 roka.



Ako firma dodala, počas akcií Black Friday a Cyber Monday zaznamenala na trhu Severnej Ameriky rekordný dopyt a darilo sa jej aj v regióne Európa, Blízky východ a Afrika. Tržby v Severnej Amerike, ktorá je najväčším trhom pre Nike, vzrástli v 2. kvartáli 2022/2023 medziročne o 30 %. Naopak, na čínskom trhu sa v dôsledku protipandemických opatrení znížili o 3 %.



(1 EUR = 1,0599 USD)