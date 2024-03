Nike zaznamenala v 3. kvartáli 2023/24 pokles zisku

Beaverton 22. marca (TASR) - Americký výrobca športovej obuvi a oblečenia Nike zaznamenal v 3. kvartáli obchodného roka 2023/24 pokles zisku. Prekonal však očakávania trhov. Spoločnosť zároveň zlepšila odhad vývoja tržieb za celý obchodný rok, ktorý sa skončí v máji. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a RTTNews.



Spoločnosť Nike oznámila za tri mesiace do konca februára 2024 pokles zisku na 1,17 miliardy USD (1,07 miliardy eur) alebo 77 centov na akciu z 1,24 miliardy USD alebo 79 centov na akciu v 3. štvrťroku minulého roka.



Analytici však očakávali ešte horší výsledok, a to zisk 68 centov na akciu.



Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku aktuálneho obchodného roka mierne vzrástli o 0,3 % na 12,43 miliardy USD z 12,39 miliardy USD vlani.



Predaj v Číne počas uplynulého štvrťroka stúpol o 5 % na 2,08 miliardy USD, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahne 2,09 miliardy USD. Tržby v Severnej Amerike vzrástli o 3 % na 5,07 miliardy USD, ale v Európe, na Blízkom východe a v Afrike tržby klesli o 3 % na 3,14 miliardy USD. Tržby v Ázii, Tichomorí a Latinskej Amerike vzrástli o 3 % na 1,65 miliardy USD.



Spoločnosť zopakovala svoju prognózu tržieb za celý rok do konca mája 2024 a naďalej očakáva rast tržieb o 1 %.



(1 EUR = 1,0907 USD)