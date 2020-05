Nikodemová: Výzva na zatepľovanie pre rodinné domy je nedostatočná

Bratislava 5. mája (TASR) – Vyhlásiť výzvu na zatepľovanie pre 150 rodinných domov je premárnenou šancou pomôcť stavebníctvu a rozhýbať domáci dopyt. V čase, kedy parlament čerstvo schválil programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa kabinet zaviazal aj k energetickej efektívnosti budov, je takéto číslo nedostatočné. Myslí si to riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) Katarína Nikodemová.



Platforma tak reaguje na výzvu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na posielanie žiadostí o poskytnutie dotácie v maximálnej výške 8800 eur na zateplenie rodinného domu staršieho ako 10 rokov. Výzvy môžu záujemcovia posielať od 4. mája do 30. júna alebo dovtedy, kým ministerstvo nedostane 150 elektronických žiadostí.



Platforma tiež upozorňuje, že obnova budov, ktorá zahŕňa aj zatepľovanie, by mohla byť i súčasťou zelenej ekonomickej obnovy Slovenska po prekonaní koronakrízy. „Takáto forma podpory obnovy budov je veľmi potrebná. Považujeme však za veľmi obmedzujúce, že maximálny počet zaevidovaných žiadostí je stanovaný na 150 pre celé Slovensko. Je to neskutočne malé číslo,“ zhodnotila Nikodemová.



Dotačný program na zatepľovanie má podľa platformy ďalší nedostatok, a to ten, že je pre obyvateľov neznámy. „Podľa nášho prieskumu z roku 2018 ho spontánne poznali iba dve percentá opýtaných. Aj preto jedno z opatrení, ktoré navrhujeme, je vyčleniť dodatočné prostriedky na mediálnu kampaň a propagáciu samotného programu,“ uviedol analytik BPB Richard Paksi s tým, že rezort by tiež mal vypisovať tieto výzvy na dlhšie obdobie než necelé dva mesiace.



Ako príklad, ktorým by sa Slovensko mohlo inšpirovať, uvádza platforma susednú Českú republiku. Český program Nová zelená úsporám je ľuďom známy a financuje okolo 7500 projektov obnovy ročne.



Ako dodala Nikodemová, obnovu budov možno považovať aj za ekologické opatrenie. Budovy sú dnes zodpovedné za zhruba 40 % spotreby energie a 36 % emisií CO2 v EÚ. „Pre dosiahnutie klimatických cieľov v roku 2050 nám ich správna obnova vie významne pomôcť. Podľa nízkouhlíkovej štúdie, ktorú pre Slovensko vypracovala Svetová banka, je najväčší potenciál úspor energie práve v sektore budov,“ uzavrela Nikodemová.