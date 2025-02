Nintendo hlási nižší zisk, keďže dopyt po konzolách klesá

Tokio 4. februára (TASR) - Japonský výrobca herných konzol Nintendo oznámil pokles zisku a tržieb za prvých deväť mesiacov finančného roka 2024/2025. Dôvodom je oslabenie dopytu po herných konzolách Switch. To prinútilo japonského výrobcu znížiť svoje celoročné prognózy. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Spoločnosť Nintendo vykázala za deväť mesiacov od začiatku apríla do konca decembra 2024 zisk 237 miliárd jenov (1,49 miliardy eur), čo je o 42 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Tržby za deväť mesiacov klesli o 31 % na 956 miliárd JPY. Nintendo teraz očakáva za fiškálny rok do konca marca 2025 zisk 270 miliárd JPY namiesto 300 miliárd JPY v predchádzajúcej prognóze.



Predaj konzol Nintendo sa za deväťmesačné obdobie znížil na 9,54 milióna kusov z 13,7 milióna rok predtým. Spoločnosť preto odhaduje, že za celý fiškálny rok predá 11 miliónov konzol Switch namiesto pôvodne očakávaných 12,5 milióna kusov.



Aj predaj herného softvéru v apríli až decembri klesol na takmer 124 miliónov zo 164 miliónov, hoci hra Super Mario Party Jamboree zostala populárna so 6,17 miliónmi predaných kusov. Najnovšia hra Legend of Zelda je tiež žiadaná. Od jej uvedenia na trh v septembri sa na celom svete predalo 3,4 milióna kusov.



Nintendo uviedlo, že zatiaľ čo dopyt po konzole Switch klesá, stále si ju, aj ôsmy rok po jej debute, kupuje značný počet ľudí. Počet hráčov Switch sa drží nad 100 miliónmi osôb.



Nintendo sa spolieha na jej nástupcu s názvom Switch 2, ktorý sa začne predávať koncom tohto roka.



(1 EUR = 158,87 JPY)