Nintendo zaznamenalo v 1. kvartáli výrazný pokles tržieb aj zisku

Tokio 2. augusta (TASR) - Japonský výrobca herných konzol Nintendo zaznamenal v 1. kvartáli svojho finančného roka 2024/25 výrazný pokles zisku o 55 %, keďže predaj konzol aj herného softvéru sa v porovnaní s minulým rokom znížili. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Predaj herných strojov má tendenciu slabnúť po určitom čase od uvedenia na trh. Konzola Nintendo Switch má za sebou ôsmy rok od začiatku predaja a celkovo sa jej už predalo viac ako 140 miliónov kusov.



Zisk spoločnosti Nintendo, vlastníka franšíz Super Mario a Pokemon, sa za tri mesiace do konca júna 2024 (1. štvrťrok) znížil na 80,95 miliardy jenov (497,66 milióna eur) zo 181 miliárd JPY v rovnakom období minulého roka. A tržby klesli o 46,5 % na 246,6 miliardy JPY. Herný gigant predal za 1. štvrťrok 2,1 milióna kusov konzoly Switch, čo je o 46 % menej ako v minulom roku.



Nintendo nezverejnilo žiadne nové informácie o sľubovanom nástupcovi konzoly Switch. Začiatkom tohto roka prezident spoločnosti Šuntaro Furukawa povedal, že oznámenie sa uskutoční do apríla 2025.



Aj predaj softvéru v období apríl-jún klesol, a to o 41 %, napriek miliónom predaných hier vrátane série Super Mario s názvom "Paper Mario" a novej hry Luigi.



Nintendo uviedlo, že pokles tržieb a zisku odzrkadľuje najmä silné výsledky v minulom roku, keď dostalo silnú podporu z filmu Super Mario Brothers. A zdôraznilo, že jeho zisky a tržby za 1. kvartál boli v súlade s prognózami analytikov a porovnateľné s výsledkami za obdobie január až marec 2024.



Nintendo ponechalo prognózu zisku za celý finančný rok do konca marca 2025 na úrovni 300 miliárd JPY.



(1 EUR = 162,66 JPY)