Nippon Steel a U. S. Steel „dokončili“ partnerstvo

New York 18. júna (TASR) - Spoločnosti Nippon Steel a U. S. Steel v stredu oznámili, že dokončili uzavretie partnerstva, v rámci ktorého bude mať americká vláda v podstate právo veta pri významných rozhodnutiach o pracovných miestach v USA. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Po 18-mesačnom úsilí japonská spoločnosť súhlasila s úpravou pôvodnej dohody o kúpe U. S. Steel za 14,9 miliardy USD (12,95 miliardy eur), pričom v rámci prepracovanej dohody získala americká vláda právomoc vymenovať člena predstavenstva, ako aj neekonomickú zlatú akciu v spoločnosti. Úplná akvizícia ikonickej americkej spoločnosti narazila totiž na odmietavý postoj ako predchádzajúceho prezidenta Joea Bidena, tak aj súčasného prezidenta Donalda Trumpa. Ako dôvod uviedli obavy o národnú bezpečnosť.



Trump však minulý mesiac oznámil v príspevku na sociálnych sieťach prielom a dohodu o „partnerstve“. V rámci nej sa Nippon zaviazal investovať miliardy dolárov do americkej spoločnosti a zachovať sídlo v Pittsburghu. Minulý týždeň Trump podpísal nariadenie, ktorým schválil partnerstvo po tom, ako obe spoločnosti poskytli záruky v otázke národnej bezpečnosti, čo zahŕňa právomoc vymenovať člena predstavenstva, ako aj neekonomickú zlatú akciu.



Podľa zmluvných podmienok Nippon kúpil 100 % akcií U. S. Steel po 55 USD za akciu, ako to prvýkrát uviedol vo svojej ponuke z decembra 2023. Eidži Hašimoto, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Nippon Steel, poďakoval Trumpovi za jeho úlohu a dodal, že „Nippon Steel je nadšený z otvorenia novej kapitoly slávnej histórie U. S. Steel“.



Zlatý podiel dáva vláde USA právo veta nad množstvom rozhodnutí oceliarní, od zatvárania závodov po znižovanie výrobnej kapacity a presúvanie pracovných miest do zámoria, ako uviedol vo víkendovom príspevku na sociálnych sieťach minister obchodu Howard Lutnick. To predstavuje neobvyklú úroveň kontroly, ktorú spoločnosti zverili vláde, aby zachránili dohodu po tŕnistej ceste k schváleniu.



Zahrnutie zlatej akcie na získanie súhlasu Výboru pre zahraničné investície v USA, ktorý skúma zahraničné investície z hľadiska rizík pre národnú bezpečnosť, by však mohlo vyhnať zámorských investorov preč z amerických spoločností, upozornili právnici.



(1 EUR = 1,1508 USD)