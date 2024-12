Nippon Steel chce stále dokončiť akvizíciu U. S. Steel

Tokio 4. decembra (TASR) - Japonská spoločnosť Nippon Steel má stále v pláne prevziať americké oceliarne U. S. Steel v hodnote 15 miliárd USD (14,30 miliardy eur). Je presvedčená, že akvizíciu uzavrie do konca roka napriek silnému odporu USA vrátane novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to viceprezident Nippon Steel Takahiro Mori. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Nevzdáme sa," povedal Mori tento týždeň po návrate zo svojej ôsmej návštevy USA od oznámenia dohody o prevzatí pred rokom.



Nippon Steel, štvrtý najväčší výrobca ocele na svete, chce s pomocou U. S. Steel zvýšiť svoju globálnu výrobnú kapacitu na 85 miliónov metrických ton ocele ročne zo súčasných 65 miliónov ton. V dlhodobom horizonte chce dosiahnuť jej nárast na viac ako 100 miliónov ton.



Táto transakcia však čelí tvrdému odporu amerických politikov aj veľkého odborového zväzu United Steelworkers (USW). Trump tento týždeň zopakoval svoj nesúhlas s dohodou.



Mori počas svojej ostatnej cesty do USA diskutoval s politikmi a miestnymi zainteresovanými stranami v Pittsburghu, kde má U. S. Steel svoje sídlo, ale nestretol sa s členmi nastupujúcej Trumpovej administratívy. Odmietol komentovať, či sa počas návštevy stretol s prezidentom USW Davidom McCallom. "Cítili sme rastúcu podporu miestnej komunity," povedal Mori a poznamenal, že diskusie sa od skončenia prezidentských volieb v USA presunuli k podstatnejším otázkam, ako je vnútorná hodnota projektu.



"Sme takmer na 100 % presvedčení, že transakciu uzavrieme do konca roka," povedal. Nippon Steel získal všetky potrebné regulačné povolenia mimo USA a čaká na výsledok skúmania výboru pre zahraničné investície v Spojených štátoch (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS) a povolenie od ministerstva spravodlivosti USA.



Japonský výrobca ocele sľúbil, že nepresunie žiadnu výrobnú kapacitu ani pracovné miesta z U. S. Steel mimo Spojených štátov. Uviedol tiež, že nebude zasahovať do žiadnych rozhodnutí U. S. Steel o obchodných záležitostiach.



Trump sa vracia do Bieleho domu 20. januára, ale aj odchádzajúci prezident Joe Biden povedal, že oceliareň U. S. Steel by mala zostať vo vlastníctve Američanov.



CFIUS má doručiť svoje rozhodnutie tento mesiac. Výbor by mohol schváliť dohodu, možno s ustanoveniami na riešenie problémov národnej bezpečnosti, alebo odporučiť prezidentovi, aby ju zablokoval. Môže tiež predĺžiť lehotu na preskúmanie. Ak súhlas amerických úradov nezíska, japonská spoločnosť je otvorená aj právnym krokom na zabezpečenie dohody, povedal Mori.



Dodal, že táto akvizícia je ostro sledovaná v Japonsku, ktoré je blízkym spojencom USA a jeho najväčším zahraničným investorom. Minulý mesiac poslal japonský premiér Šigeru Išiba Bidenovi list, v ktorom ho vyzval, aby akvizíciu schválil.