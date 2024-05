Nippon Steel plánuje dokončiť kúpu U.S. Steel do konca roka

Tokio 9. mája (TASR) - Popredný japonský výrobca ocele, Nippon Steel, sa drží svojho plánu uzavrieť do konca roka dohodu o kúpe U.S. Steel, napriek odporu voči transakcii v USA. Oznámila to vo štvrtok japonská oceliareň. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vlani v decembri ponúkla Nippon Steel takmer 15 miliárd USD (13,96 miliardy eur) za prevzatie ikonickej U.S. Steel. To však vyvolalo odmietavú reakciu prezidenta Joa Bidena a Donalda Trumpa, jeho pravdepodobného vyzývateľa vo voľbách 5. novembra, ako aj odborového zväzu United Steelworkers (USW).



U.S. Steel sídli v štáte Pennsylvánia, ktorý je kľúčový pre oboch prezidentských kandidátov.



Japonská spoločnosť argumentuje, že americká oceliareň bude ďalej pokračovať v doterajšej produkcii a dodávať sofistikované oceľové výrobky americkému priemyslu.



Tento mesiac však Nippon Steel posunula pôvodný termín na dokončenie dohody zo septembra na záver roka po tom, čo si ministerstvo spravodlivosti USA vyžiadalo ďalšie podrobnosti a materiály na preskúmanie. Dohodu už schválila Európska komisia.



Prevzatie by malo zvýšiť globálnu kapacitu surovej ocele Nippon Steel na 86 miliónov ton ročne a jej základný zisk na 1 bilión jenov (6,07 miliardy eur) po marci 2025 z 935 miliárd JPY v minulom roku.



Nippon Steel v snahe získať podporu odborov sľúbila, že jej sídlo v USA bude v Pittsburghu, v sídle U.S. Steel, pričom ponúkne konkrétne záväzky v oblasti bezpečnosti práce a dodatočných investícií, ak sa obchod zrealizuje.



Takahiro Mori, podpredseda Nippon Steel a kľúčový vyjednávač, na brífingu povedal, že vďaka dohode bude americká spoločnosť rásť, pridá pracovné miesta a zvýši zisky.



Nippon Steel zároveň vo štvrtok zverejnila výsledky za uplynulý finančný rok 2023/24, ktorý sa skončil 31. marca. Uviedla pritom, že jej čistý zisk klesol o 20,8 % na 549,4 miliardy JPY v dôsledku strát, ktoré vykázali neaktívne zariadenia na domácom trhu.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť LSEG však očakávali ešte slabší výsledok, a to čistý zisk 464,6 miliardy JPY.



V aktuálnom roku do konca marca 2025 spoločnosť Nippon Steel predpovedá čistý zisk bez započítania výsledkov U.S. Steel vo výške 300 miliárd JPY v dôsledku pokračujúcich stratách neaktívnych zariadení. Očakáva totiž, že domáci a zahraničný dopyt po oceli zostane nízky.



(1 EUR = 1,0743 USD; 1 EUR = 167,15 JPY)