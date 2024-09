Nippon Steel robí kroky, aby získal súhlas USA s prevzatím U.S. Steel

Washington 11. septembra (TASR) - Vyjednávač japonskej oceliarne Nippon Steel sa chce v stredu stretnúť s vysokými predstaviteľmi USA, aby sa pokúsili zachrániť ponuku na prevzatie U. S. Steel za 14,9 miliardy USD (13,49 miliardy eur). Uviedol to zdroj oboznámený s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Na stretnutí by sa mali zúčastní Takahiro Mori, kľúčový japonský vyjednávač, Wally Adeyemo, zástupca americkej ministerky financií, a zástupca ministra obchodu Don Graves.



Ministerstvo financií, pod ktoré patrí Výbor pre zahraničné investície v USA (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), a Nippon Steel odmietli správu komentovať. Ministerstvo obchodu, Biely dom a U. S. Steel zatiaľ nereagovali na žiadosti o komentár.



Viaceré americké podnikateľské skupiny v stredu bili na poplach. Podľa nich vládou nariadené preskúmanie navrhovaného prevzatia z hľadiska národnej bezpečnosti je neprimerane ovplyvnené politickým tlakom.



Výbor CFIUS koncom augusta poslal list, v ktorom obe spoločnosti upozornil, že ich spojenie by ohrozilo národnú bezpečnosť USA oslabením dodávateľského reťazca. To naznačuje, že dohoda nedostane zelenú.



Spoločnosti odpovedali v stostranovom liste, že dohoda v skutočnosti posilní produkciu ocele v USA tým, že umožní veľmi potrebnú hotovostnú injekciu od firmy zo spojeneckého štátu pre americký koncern v kritickom odvetví, ktorý zápasí s problémami.



Dohoda čelí odporu mnohých demokratov a republikánov. Viceprezidentka a kandidátka demokratov na prezidentku Kamala Harrisová minulý týždeň povedala, že chce, aby spoločnosť U. S. Steel zostala v americkom vlastníctve a jej republikánsky rival Donald Trump sa zaviazal v prípade zvolenia zablokovať dohodu. U. S. Steel má sídlo z hľadiska prezidentských volieb v dôležitom štáte Pensylvánia. Je symbolom priemyselnej sily Pittsburghu vo volebnom roku, pričom republikáni aj demokrati sľubujú viac pracovných miest v domácej výrobe.



O stretnutí informoval denník Financial Times.



(1 EUR = 1,1043 USD)