Nippon Steel ponúka vláde USA právo veta v snahe o kúpu U. S. Steel

Tokio/Washington 1. januára (TASR) - Japonská spoločnosť Nippon Steel ponúkla vláde USA právo veta nad akýmkoľvek potenciálnym znížením výrobnej kapacity U. S. Steel, ako súčasť svojho úsilia získať súhlas prezidenta Joea Bidena na akvizíciu amerického výrobcu ocele. Uviedol to zdroj oboznámený s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Minulý týždeň Výbor pre zahraničné investície v USA (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), ktorý skúmal navrhované prevzatie oceliarní, postúpil svoje rozhodnutie o schválení alebo zablokovaní dohody Bidenovi. Biden, ktorému končí funkčné obdobie 20. januára, musí o dohode rozhodnúť do 7. januára. Ak nepodnikne žiadne kroky, výsledkom by bolo automatické schválenie fúzie. "Dostali sme hodnotenie CFIUS a prezident ho preskúma," uviedol v utorok (31. 12.) hovorca Bieleho domu.



Denník Washington Post už skôr informoval, že Nippon Steel sa vo svojom návrhu zaviazal desať rokov neznížiť výrobnú kapacitu v domácich závodoch U. S. Steel, pokiaľ to neschváli kontrolný panel pod vedením ministerstva financií.



U. S. Steel a Nippon Steel zatiaľ nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o komentár.



Osud kedysi slávneho amerického výrobcu ocele sa stal horúcou politickou témou, keď spoločnosť takmer pred rokom dospela k dohode o prevzatí japonským rivalom. U. S. Steel uviedla, že dohoda predstavuje záchranné lano a varovala, že v prípade kolapsu fúzie môže zatvoriť niektoré prevádzky.



Oceliarne Nippon Steel a U. S. Steel sú pripravené začať súdny spor, ak sa Biden rozhodne zablokovať fúziu, uviedli v decembri viaceré zdroje. Biden už dlho signalizoval nesúhlas s predajom, ale priamo nesľúbil, že dohodu zruší, zatiaľ čo novozvolený prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že ju zablokuje. Proti dohode je aj mocná odborová organizácia United Steelworkers.



Pre CFIUS je nezvyčajné odmietnuť akvizíciu subjektom so sídlom v priateľskej krajine, ako je Japonsko.



Presné načasovanie Bidenovho oznámenia nie je jasné. Prezident má od postúpenia veci na oznámenie rozhodnutia 15 dní. Ďalšie predĺženie procesu CFIUS, ktoré by posunulo rozhodnutie na novú administratívu, sa neočakáva, tvrdia zdroje.



Republikánski zákonodarcovia v novembri vyzvali predstaviteľov Bidenovej administratívy, aby zachovali dokumenty súvisiace s predajom, pričom vyjadrili obavy, že proces CFIUS "bol podriadený politickým záujmom".