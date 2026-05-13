Nippon Steel preberá U. S. Steel Košice do priameho vlastníctva
Prechod pod priame vlastníctvo je naplánovaný na 1. októbra aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia s.r.o.
Autor TASR
Košice 13. mája (TASR) - Spoločnosť Nippon Steel Corporation sa rozhodla previesť košické oceliarne U. S. Steel do svojho priameho vlastníctva. U. S. Steel Košice, s.r.o., sa tak stane plne vlastnenou dcérskou spoločnosťou Nippon Steel. Prechod pod priame vlastníctvo je naplánovaný na 1. októbra aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia s.r.o. Informoval o tom Nippon Steel, ktorý je najväčší japonský výrobca ocele.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
