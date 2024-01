Nippon Steel verí, že dokončí akvizíciu U. S. Steel

Tokio 5. januára (TASR) - Popredný japonský výrobca ocele Nippon Steel je presvedčený, že úspešne dokončí plánovanú akvizíciu americkej U. S. Steel, a to aj napriek odporu odborových zväzov v USA a niektorých senátorov. Uviedol to v piatok prezident spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Plánovaná transakcia štvrtého najväčšieho výrobcu ocele na svete v hodnote 14,9 miliardy USD (13,60 miliardy eur) vyvolala v Spojených štátoch kritiku zo strany demokratických a republikánskych zákonodarcov aj mocného odborového zväzu United Steelworkers, hlavného odborového zväzu v tretej najväčšej oceliarskej spoločnosti v USA.



Biely dom sa tiež vyjadril, že je potrebné "seriózne preskúmať" dohodu vzhľadom na úlohu spoločnosti pri výrobe ocele, ktorú vláda považuje za kritickú pre národnú bezpečnosť.



"Verím, že môžeme úspešne dokončiť plánovanú akvizíciu," povedal prezident Nippon Steel Eidži Hašimoto novinárom v piatok počas novoročného večierka Japonskej federácie železa a ocele.



"Dohoda nepoškodí Ameriku, keďže naša investícia je v súlade so stratégiami ekonomickej bezpečnosti Spojených štátov a iných západných krajín," dodal.



Hašimoto tiež uviedol, že veľká investícia od Nippon Steel a využitie pokročilej technológie výroby ocele japonskej spoločnosti budú pre Spojené štáty výhodné. Povedal zároveň, že súčasná pracovná zmluva bude zachovaná. "Našou špecialitou je dobrá starostlivosť o našich zamestnancov a odbory," dodal.



Hašimoto priznal, že Nippon Steel v súvislosti s akvizíciou očakával prekážky, vrátane rozdielnych názorov, námietok a vládnej kontroly.



U. S. Steel v polovici augusta oznámila, že začína formálny proces vyhodnocovania strategických alternatív pre svoju budúcnosť. Spoločnosť tak urobila po tom, ako dostala viacero nevyžiadaných ponúk, od akvizície určitých výrobných aktivít až po úplné prevzatie. Ponuku na kúpu za 7,3 miliardy USD od amerického konkurenta Cleveland-Cliffs skupina odmietla ako nepostačujúcu.



U. S. Steel sa stala predmetom záujmu konkurentov po tom, ako spoločnosť zaznamenala v niekoľkých štvrťrokoch za sebou pokles zisku aj tržieb.



(1 EUR = 1,0953 USD)