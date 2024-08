Nippon Steel zlepšila odhad zisku,verí v dokončenie dohody s U.S.Steel

Tokio 2. augusta (TASR) - Najväčšia japonská oceliarska spoločnosť Nippon Steel zlepšila odhad vývoja zisku na celý rok napriek jeho poklesu v 2. kvartáli o viac než 10 %. Výsledky však prekonali odhad analytikov. Firma zároveň vyjadrila presvedčenie, že sa jej prevzatie americkej spoločnosti U. S. Steel podarí do konca roka dokončiť. Informovala o tom agentúra Reuters.



Nippon Steel uviedla, že v 1. kvartáli obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahla čistý zisk 157,6 miliardy jenov (968,89 milióna eur). Medziročne to predstavuje pokles o 11 %. Spoločnosť však výrazne prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom zisku až na 108,7 miliardy jenov.



Štvrtá najväčšia oceliarska spoločnosť na svete zároveň zlepšila odhad vývoja zisku na celý rok 2024/2025, ktorý sa skončí v marci 2025, keďže očakáva postupné zlepšenie svojho biznisu. Prognózu zlepšila na 340 miliárd jenov z pôvodne predpokladaného zisku na úrovni okolo 300 miliárd jenov.



"Čelíme bezprecedentnému poklesu dopytu po oceli, naše úsilie však prináša ovocie," povedal podpredseda správnej rady Takahiro Mori. Poukázal tým na reštrukturalizáciu, ktorá zahrnuje aj znižovanie počtu závodov.



Nippon Steel ponúkla v decembri minulého roka za americké oceliarne U. S. Steel 14,9 miliardy USD (13,81 miliardy eur). To však vyvolalo odmietavé reakcie v USA a americké ministerstvo spravodlivosti začalo kontrakt skúmať. Japonci pôvodne plánovali dokončiť kontrakt už v septembri tohto roka, avšak po tom, ako si ministerstvo vyžiadalo od Nippon Steel informácie s cieľom kontrakt preveriť, odložili termín jeho dokončenia na koniec roka.



Spoločnosť v týchto dňoch oznámila, že ministerstvo spravodlivosti si vyžiadalo ešte ďalšie informácie a údaje na preverenie kontraktu. Prevzatie americkej firmy Japoncami pritom na trhoch mimo USA už schválili. Firma je však stále presvedčená, že kontrakt sa do konca tohto roka napriek postoju Washingtonu podarí dokončiť.



"Veríme, že do konca roka ho dokončíme," povedal Mori. Uviedol, že už niekoľkokrát navštívil USA a rokoval s približne 700 akcionármi vrátane zamestnancov U. S. Steel, aby ich presvedčil o výhodách dohody.



(1 EUR = 1,0789 USD, 1 EUR = 162,66 JPY)