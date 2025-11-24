< sekcia Ekonomika
NIS hrozí zastavenie prevádzky, srbská vláda: Paliva je dosť
Jedinej ropnej rafinérie v krajine pre sankcie USA voči ruskému vlastníkovi hrozí zastavenie prevádzky.
Autor TASR
Belehrad 24. novembra (TASR) - Srbsko má dostatočné zásoby palív pre domáci trh. Uviedla to v pondelok srbská vláda v súvislosti s problémami jedinej ropnej rafinérie v krajine NIS, ktorej pre sankcie USA voči ruskému vlastníkovi hrozí zastavenie prevádzky. Informovala o tom agentúra Reuters.
Rafinéria NIS, ktorá pokrýva väčšinu z celkových palivových potrieb Srbska, požiadala minulý týždeň americký Úrad na kontrolu zahraničných aktív (OFAC) o licenciu na pokračovanie prevádzky s tým, že ruský vlastník hľadá pre svoje aktíva kupca. Medzitým srbská vláda oznámila, že pracuje na tom, aby trh s ropnými produktami bol dostatočne zásobovaný aj naďalej.
„Obyvatelia ani firmy sa nemusia obávať. Palív je v súčasnosti dostatok,“ uviedla vláda v oficiálnom oznámení.
Najväčším akcionárom NIS je ruská Gazpromnefť, ktorá vlastní 44,9 %. Ďalších 11,3 % patrí Gazpromu. Srbsko kontroluje 29,9 % a zvyšok drobní akcionári. Washington však tlačí na odchod ruských vlastníkov z NIS a ruskej spoločnosti dal tri mesiace na nájdenie kupca.
V dôsledku sankcií banky odmietajú spracovávať platby NIS, čo spôsobilo, že srbská spoločnosť nemohla koncom októbra prijať dodávku ropy. Ministerka energetiky Dubravka Djedovičvá Handanovičová koncom októbra uviedla, že bez nových dodávok ropy bude rafinéria musieť po 25. novembri zastaviť prevádzku.
Zhruba pred týždňom ministerka oznámila, že vláda schválila pre štátne rezervy dovoz 38.000 ton benzínu a 66.000 ton nafty. Následne v nedeľu (23. 11.) informovala, že prevádzkové rezervy NIS a ďalšie rezervy, ktorých uskladnenie NIS zabezpečuje, predstavujú 89.825 ton nafty a 53.648 ton benzínu.
