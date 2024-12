Nissan a Honda rokujú o užšej spolupráci

Tokio 18. decembra (TASR) - Japonské automobilky Nissan a Honda potvrdili, že vedú predbežné rozhovory o užšej spolupráci, ktorá im má pomôcť lepšie konkurovať čínskym výrobcom elektrických vozidiel. Ale popreli správy, že by už rozhodli o fúzii. Uviedli to v stredu japonské médiá. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Agentúra Bloomberg v separátnej správe informovala, že taiwanský technologický gigant Foxconn, oficiálne známy ako Hon Hai Precision Industry, oslovil Nissan s ponukou na kúpu kontrolného podielu. Spoločnosť Foxconn veľa investuje do tovární na výrobu elektrických vozidiel, uviedla osoba oboznámená sú záležitosťou.



Nie je však jasné, či Nissan vstúpil do rozhovorov s Foxconnom alebo ponuku odmietol. A neistá je aj pozícia Renaultu, najväčšieho akcionára Nissanu s podielom vo výške 36 %. Aktivity okolo Nissanu však odrážajú napäté firemné prostredie, v ktorom sú najväčšie japonské spoločnosti náchylné na prevzatie ako nikdy predtým.



Ak by sa Nissan spojil s Hondou, vytvorili by tretiu najväčšiu automobilovú skupinu na svete. V správach médií sa uvádza tiež, že do rokovaní bola zahrnutá aj spoločnosť Mitsubishi Motors, ktorá je členom aliancie Nissan - Renault.



Nissan, japonská automobilka číslo dva, a Honda, trojka na trhu v krajine po Toyote sa už v marci dohodli na preskúmaní strategického partnerstva v oblasti elektrických vozidiel. V auguste oznámili, že plánujú zdieľať komponenty pre elektrické vozidlá, ako sú batérie. A spoločne skúmať softvér pre autonómne riadenie, aby sa lepšie prispôsobili dramatickým zmenám v automobilovom priemysle.



Obe automobilky vydali v stredu spoločné vyhlásenie, v ktorom uviedli, že "zvažujú rôzne možnosti budúcej spolupráce, ale neprijali žiadne rozhodnutia".



Spojenectvo Nissanu s francúzskou automobilkou Renault je "v štádiu posudzovania".



Nissan minulý mesiac oznámil, že ruší 9000 pracovných miest, čo predstavuje približne 6 % jeho globálnej pracovnej sily, a znižuje globálnu výrobnú kapacitu o 20 % po tom, ako ohlásil štvrťročnú stratu 9,3 miliardy jenov (57,54 milióna eur).



Začiatkom tohto mesiaca automobilka zmenila vedenie a jej generálny riaditeľ Makoto Učida si znížil plat o 50 %, aby prevzal zodpovednosť za finančné problémy. Vyhlásil pritom, že Nissan musí byť efektívnejší a lepšie reagovať na vkus trhu, rastúce náklady a ďalšie globálne zmeny.



Honda oznámila, že jej zisky klesli v prvej polovici fiškálneho roka 2024/2025 takmer o 20 % pre slabý predaj v Číne.



Vzostup čínskych automobiliek otriasa priemyslom v čase, keď sa výrobcovia snažia prejsť od vozidiel poháňaných fosílnymi palivami na elektromobily.



Čína 36 % predbehla Japonsko a stala sa najväčším svetovým vývozcom vozidiel, k čomu prispela jej dominancia v sektore elektromobilov, v ktorom japonské firmy stratili pôdu pod nohami tým, že sa zamerali na hybridné vozidlá.



(1 EUR = 161,63 JPY)