Brexit s clami ohrozí výrobu automobilky Nissan v Británii

Tokio 18. novembra (TASR) - Akýkoľvek odchod Británie z Európskej únie (EÚ), ktorý zhorší podmienky na podnikanie zvýšením ciel, by ohrozil udržateľnosť operácií spoločnosti Nissan v Spojenom kráľovstve. Upozornil na to prevádzkový riaditeľ japonskej automobilky Ašwani Gupta.Nissan zamestnáva 7000 ľudí v najväčšom závode na výrobu áut v Británii v meste Sunderland. Automobilka v júni znova vyzvala vládu v Londýne, aby sa snažila dosiahnuť „“.Najnovšie varovanie prichádza v čase, keď EÚ upozornila Londýn, že na zabezpečenie dohody o obchode od budúceho roka už zostáva menej ako 10 dní.Gupta v tejto súvislosti povedal, že po prípadnom brexite bez dohody už nebude britský závod pre Nissan udržateľný.Ani po takmer 11 mesiacoch prechodného obdobia, počas ktorého sa obchod riadi rovnakými pravidlami ako za čias členstva Británie v bloku, sa obom stranám stále nepodarilo dosiahnuť dohodu o obchode.Britský premiér Boris Johnson medzitým varoval svojich kľúčových ministrov, že obchodná zmluva nie je ani zďaleka istá. Dodal však, že Británii sa bude dariť či už s dohodou alebo bez nej.V marci pritom spoločnosť Nissan uviedla, že bude presadzovať rozšírenie výroby v Sunderlande o nové športovo-úžitkové vozidlo Qashqai.Keď Nissan oznámil v roku 2016 svoj plán začať s výrobou elektrických automobilov Leaf, Británia ho ubezpečila, že brexit neovplyvní jeho konkurencieschopnosť.Ale zavedenie ciel podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) po brexite bez dohody zvýšili náklady Nissanu. A akékoľvek oneskorenie dodávok komponentov zo zámoria pre nové colné kontroly by mohlo spomaliť výrobu.Potenciálne narušenie dodávateľských reťazcov po brexite, ktoré sa tiahnu naprieč Európou, by mohlo poškodiť aj ďalších výrobcov a zasiahnuť ekonomiky, ktoré zápasia s pandémiou nového koronavírusu.Gupta zároveň vyhlásil, že Nissan nežiada od Británie náhradu nákladov spojených s brexitom bez dohody. To je v rozpore s medializovanými informáciami, podľa ktorých to chce urobiť spolu s Toyotou." povedal. Dodal, že Nissan bude pokračovať vo výrobe v Británii, pokiaľ tam bude jeho podnikanie udržateľné.Toyota má závod v grófstve Midlands a vyrába motory v továrni vo Walese.Automobilka Honda Motor, ktorá vyrába modely Civic vo Swindone, už minulý rok oznámila, že zatvorí tento svoj jediný závod v Británii v dôsledku brexitu. O prácu tak príde 3500 ľudí.