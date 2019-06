Nissan chce požiadať Renault o výrazné zníženie jeho podielu vo firme

FCA a Renault sa údajne snažia oživiť rozhovory o partnerstve, ktoré minulý týždeň stroskotali, a získať súhlas Nissanu, partnera Renaultu v aliancii, s fúziou.

Tokio/Paríž 10. júna (TASR) - Automobilka Nissan chce požiadať Renault, aby výrazne znížil svoj podiel v japonskej firme zo súčasných 43,4 %, výmenou za podporu jeho fúzie s koncernom Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Uviedli to v pondelok dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



FCA a Renault sa údajne snažia oživiť rozhovory o partnerstve, ktoré minulý týždeň stroskotali, a získať súhlas Nissanu, partnera Renaultu v aliancii, s fúziou. Podľa oboch zdrojov je Nissan údajne pripravený vyzvať Renault, aby výrazne znížil svoj podiel v japonskej automobilke, ktorá je väčšia ako jej francúzsky aliančný partner.



Stále však nie je jasné, či je možné oživiť komplexnú a politicky zmysluplnú dohodu s FCA. Predseda predstavenstva FCA John Elkann 6. júna stiahol ponuku na fúziu po tom, čo francúzska vláda, najväčší akcionár Renaultu, zablokovala hlasovanie a požadovala viac času na získanie podpory Nissanu.



Kolaps rokovaní, z ktorého FCA aj Renault obvinili priamo francúzsku vládu, pripravil obidve spoločnosti o príležitosť vytvoriť tretiu najväčšiu automobilku na svete s ročnými synergiami v hodnote 5 miliárd eur.



Zlyhanie rozhovorov zároveň vrhlo ostré svetlo na vzťahy Renaultu s Nissanom, ktoré sa zhoršili po zatknutí bývalého predsedu aliancie Carlosa Ghosna vlani v novembri. Teraz čaká na súdny proces v Japonsku na základe obvinení z finančných priestupkov, ktoré popiera.



Taliansko-americký koncern FCA, ktorý zahŕňa značky Fiat, Chrysler aj športové autá Maserati, zatiaľ nevenoval pozornosť návrhom francúzskych úradníkov, že plán na fúziu sa môže prehodnotiť.



Elkann a jeho francúzsky kolega Jean-Dominique Senard však aj po kolapse rokovaní Senard diskutovali o prípadnom oživení plánu, uviedli tri zdroje z aliancie. Renault a hovorca FCA to odmietli komentovať.



Jedného z vedúcich poradcov Elkanna v otázke fúzie Tobyho Myersona očakávajú v pondelok v sídle spoločnosti Nissan v Jokohame na prieskumné diskusie s manažmentom. Pravdepodobne sa nich zúčastní aj riaditeľ Nissanu Hiroto Saikawa. Myerson na otázky agentúr neodpovedal.



Schôdza sa má konať v čase, keď napätie v aliancii stúpa po tom, čo Senard varoval Saikawu, že Renault je pripravený blokovať kľúčové reformy riadenia Nissanu. Zvyšujúce sa napätie a vyjednávanie pozície by však zároveň mohli viesť k prelomu, pretože priemyselná logika a úspory spoločnosti FCA-Renault sa ťažko ignorujú.