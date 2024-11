Nissan hľadá investora, ktorý by nahradil časť akcií Renaultu

Tokio 26. novembra (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor hľadá dlhodobého investora, ako je banka alebo poisťovacia skupina, ktorý by jej pomohol nahradiť niektoré z podielov Renaultu. Uviedli to v utorok noviny Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nissan, tretia najväčšia japonská automobilka z hľadiska predaja vozidiel, nevylúčil ani možnosť, že časť jeho akcií kúpi spoločnosť Honda Motor, uviedol denník s odvolaním sa na dva nemenované zdroje oboznámené s rokovaniami.



Nissan tento mesiac vydal varovanie pred slabším ziskom. Oznámil aj plány na zníženie globálnej výrobnej kapacity o 20 % a zrušenie 9000 pracovných miest v rámci širšej stratégie redukcie nákladov a zefektívnenie portfólia aktív. Dôvodom je slabý predaj, najmä v Spojených štátoch a Číne, čo sú jeho dva najväčšie trhy.



Denník Nikkei v separátnej správe v utorok s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že Nissan Motor plánuje predĺžiť zníženie výroby v USA o 17 % do marca budúceho roka.