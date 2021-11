Nissan investuje 2 bilióny jenov do urýchlenia elektrifikácie

Tokio 29. novembra (TASR) - Japonská automobilka Nissan plánuje počas nasledujúcich piatich rokov investovať 2 bilióny jenov (15,52 miliardy eur) do urýchlenia elektrifikácie svojich vozidiel. Jej cieľom je uviesť na trh elektromobily s vlastnými batériami do roku 2028.



Nissan v uplynulých rokoch zaostal za konkurentmi v jednej z najrýchlejšie rastúcich oblastí automobilového priemyslu a potrebuje ich dobehnúť.



Automobilka bude míňať dvakrát toľko ako v predchádzajúcich desiatich rokoch, aby zvýšila svoj podiel na trhu s elektrickými vozidlami.



Tretí najväčší výrobca áut v Japonsku chce, aby polovicu jeho celosvetového predaja do roku 2030 tvorili elektrické alebo hybridné vozidlá, keďže mnohé krajiny v súvislosti s obavami z klimatických zmien zavádzajú čoraz prísnejšie opatrenia. Británia napríklad plánuje od roku 2030 zakázať predaj nových áut so spaľovacími motormi. A americký prezident Joe Biden začiatkom tohto roka oznámil, že polovica všetkých áut predaných na trhu v USA od roku 2030 bude mať nulové emisie.



V súčasnosti tvoria elektromobily asi 10 % z európskeho predaja áut a v USA sú to len 2 %.



Podobné plány už oznámili aj iní svetoví výrobcovia áut.



Nissan pri prezentácii svojho nového dlhodobého plánu uviedol, že v snahe dosiahnuť cieľ do roku 2030 uvedie na trh 23 nových modelov vrátane 15 nových elektrických vozidiel. Automobilka si stanovila cieľ, aby sa elektrické autá v roku 2026 podieľali 75 % na jej predaji v Európe.



V minulom roku tvorili elektromobily alebo hybridy len asi 10 % celosvetového predaja Nissanu.



Nissan v uplynulých rokoch zasiahla séria problémov od slabého dopytu ešte pred pandémiou až po následky zatknutia a úteku bývalého šéfa Carlosa Ghosna.



Generálny riaditeľ Nissanu Makoto Učida vo vyhlásení uviedol, že dlhodobý plán, ktorý automobilka zverejnila v pondelok, „pretransformuje Nissan tak, aby sa stal udržateľnou spoločnosťou“.



(1 EUR = 128,82 JPY)