Nissan je opatrne optimistický pokiaľ ide o partnerstvo s Renault-FCA

Tokio 3. júna (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor je optimistická, pokiaľ ide o kombinované partnerstvo s koncernmi Renault a Fiat Chrysler Automobiles (FAC), ak bude naďalej chránené vlastníctvo technológií vyvinutých v priebehu dvoch desaťročí spolupráce s Renaultom. Uviedol to nemenovaný vysokopostavený manažér z Nissanu.



Manažér, ktorý odmietol byť identifikovaný, pretože nie je oprávnený hovoriť s médiami, povedal, že je opatrne optimistický, pokiaľ ide o možnosť vytvárania „synergií" prostredníctvom zdieľania autonómneho know-how spoločnosti Nissan, elektrifikácie a technológií redukcie skleníkových plynov.



Pripomenul však, že prípadná fúzia Renaultu a FCA by nepriniesla FCA automatické právo používať technológie, ktoré potrebuje na splnenie prísnych emisných noriem a zlepšenie konkurencie.



Naznačil tiež, že Nissan by sa mohol usilovať o zvýšenie svojho podielu v Renaulte alebo zlúčenej firme Renault-FCA, aby získal väčšie slovo pri formovaní budúcnosti aliancie.



„Budeme pokračovať v partnerstve alebo spolupráci s FCA, len ak budeme mať garantované výhody zo zdieľania technológií s FCA. A len vtedy, ak dosiahneme podmienky, ktoré budú pre nás uspokojivé," povedal manažér.



Slová manažéra ukázali, že Nissan môže využiť svoju vyspelú technológiu ako páku na získanie silnejšej pozície v zlúčenej firme Renault-FCA.



Renault je najvýznamnejším akcionárom Nissanu s podielom vo výške 43,4 %, zatiaľ čo Nissan vlastní 15 % vo francúzskej automobilke bez hlasovacieho práva. Toto nerovné partnerstvo je dlho tŕňom v oku Nissanu, ktorý je oveľa väčšou automobilkou ako Renault.



Hovorca Nissanu odkázal na pondelkové vyhlásenie riaditeľa Nissanu Hirota Saikawu, ktorý povedal: „Som presvedčený, že potenciálne pripojenie FCA - ako nového člena aliancie - by mohlo rozšíriť priestor pre spoluprácu a vytvoriť nové príležitosti pre ďalšie synergie."



„To znamená, že návrh, o ktorom sa práve diskutuje, teda úplná fúzia, by v prípade realizácie významne zmenil štruktúru nášho partnerstva s Renaultom. To by si vyžadovalo zásadnú revíziu existujúceho vzťahu medzi spoločnosťou Nissan a spoločnosťou Renault," skonštatoval Saikawa a dodal, že Nissan bude analyzovať a zvažovať svoje „existujúce zmluvné vzťahy“.