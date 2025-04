Nissan obmedzí výrobu SUV Rogue určeného na vývoz do USA

Tokio 15. apríla (TASR) - Japonská automobilka Nissan v máji až júli zníži domácu výrobu svojho najpredávanejšieho modelu v Spojených štátoch, SUV Rogue. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Nissan by sa pridal k viacerým automobilovým skupinám, ktoré v reakcii na nové clá v USA menia svoje výrobné plány. Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť clo vo výške 25 % na vozidlá vyrobené v zahraničí narušilo globálny dodávateľský reťazec automobilového priemyslu. Nissan, tretí najväčší japonský výrobca automobilov, je vystavený väčšiemu riziku ako niektorí konkurenti. Spojené štáty sú jeho hlavným trhom, na ktorý pripadá viac ako štvrtina vozidiel, ktoré predal v minulom roku, pričom mnohé z nich automobilka vyrobila v Japonsku alebo Mexiku.



Nissan plánuje počas trojmesačného obdobia znížiť výrobu modelu Rogue o 13.000 vozidiel vo svojom závode v Kjúšu na juhozápade Japonska, uviedol zdroj agentúry Reuters. Za prvé tri mesiace toho roka predal Nissan v USA približne 62.000 týchto vozidiel. Zamestnanci v závode Kjúšu, ktorý je najväčším závodom spoločnosti Nissan, budú od mája do júla pracovať kratšie, pričom v niektorých dňoch sa výroba zastaví, dodal zdroj s tým, že v závode sa bude naďalej pracovať na dve zmeny denne. Výrobný plán podľa neho spoločnosť prehodnotí v závislosti od vývoja ciel.



V pondelok (14. 4.) Trump uviedol, že zvažuje úpravu ciel na automobily, pretože výrobcovia „potrebujú trochu času“. SUV Rogue bol v minulom roku najžiadanejším modelom Nissanu v USA. S takmer 246.000 vozidlami zodpovedal za viac ako štvrtinu celkového odbytu japonskej automobilky na tamojšom trhu.