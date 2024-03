Nissan odkúpi od Renaultu ďalšie svoje akcie

Tokio/Paríž 27. marca (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor plánuje odkúpiť približne 2,5 % vlastných akcií od partnerskej francúzskej automobilky Renault, ktorá by tak mohla získať 362 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters. Nissan dostal od Renaultu oznámenie o predaji časti akcií, ktoré vlastní francúzska firma.



Ide už o druhý predaj akcií, keďže Renault plánuje znížiť svoj podiel v Nissane na 15 % z približne 43 % v rámci vybalansovania dlhodobého spojenectva oboch firiem.



Vlani začiatkom novembra Renault previedol 28,4 % akcií Nissanu do trustu, aby si pripravil pôdu pre zníženie svojho podielu. V decembri odpredal Renault podiel v Nissane vo výške 5 % späť japonskej spoločnosti.



Najnovší plán na predaj až 100.242.900 akcií Nissanu je súčasť programu spätného odkúpenia akcií, ktorý oznámila japonská automobilka.



Renault a Nissan sa v minuloročnej dohode o vybalansovaní spojenectva zamerali na dosiahnutie rovnakého vzájomného podielu v partnerskej firme na úrovni 15 %.



Partnerstvom medzi Nissanom a Renaultom otriaslo v roku 2018 zatknutie Carlosa Ghosna, predsedu predstavenstva oboch spoločností, pre podozrenia z finančných machinácií. Odvtedy sa od seba vzdialili.



Renault použije príjem z predaja na odčlenenie Ampere, svojej divízie pre elektrické vozidlá a softvér, do samostatného podniku a jeho uvedenie na burzu možno už v apríli alebo máji. Nissan súhlasil, že investuje do Ampere.