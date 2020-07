Nissan plánuje do konca decembra znížiť produkciu o približne 30 %

Tokio 16. júla (TASR) - Japonská automobilka Nissan plánuje znížiť produkciu do konca decembra zhruba o 30 %. Dôvodom je pokles dopytu v dôsledku pandémie nového koronavírusu, čo komplikuje úsilie firmy dostať biznis do pôvodných koľají. Uviedli to vo štvrtok pre agentúru Reuters dva informované zdroje.



Druhá najväčšia japonská automobilka plánuje vyrobiť v období od apríla (začal sa súčasný obchodný rok 2020/2021) do konca decembra približne 2,6 milióna áut. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka dosiahla produkcia 3,7 milióna vozidiel, uviedli zdroje.



Za celý obchodný rok 2019/2020, ktorý sa skončil v marci, vyrobila automobilka 4,6 milióna áut. Nissan, ktorý ešte len plánuje zverejniť prognózu predaja na tento obchodný rok, sa k informáciám v súvislosti s produkciou nevyjadril.