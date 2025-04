Nissan plánuje do roka ukončiť výrobu áut v čínskom Wu-chane

Tokio 28. apríla (TASR) - Japonská automobilka Nissan plánuje do konca tohto obchodného roka ukončiť produkciu vo svojom závode v čínskom Wu-chane. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť uviedla, že výrobu by chcela ukončiť do 31. marca 2026. Vtedy sa končí súčasný obchodný rok spoločnosti. Podľa skorších informácií denníka Yomiuri sa firma pre ukončenie produkcie rozhodla pre nízky objem výroby v dôsledku vysokej konkurencie zo strany domácich automobiliek. Závod vo Wu-chane, kde Nissan vyrába elektrické vozidlo Ariya a SUV X-Trail, má výrobnú kapacitu 300.000 áut ročne, od spustenia výroby v roku 2022 v ňom však firma vyprodukovala zhruba 10.000 áut ročne.



Minulý týždeň Nissan zverejnil predbežné výsledky za skončený obchodný rok 2024/2025. Podľa nich firma zaznamenala rekordnú stratu v rozpätí od 700 miliárd do 750 miliárd jenov (od 4,30 miliardy do 4,61 miliardy eur). Dôvodom sú náklady súvisiace s ozdravným plánom a ďalšie faktory. Oficiálne výsledky zverejní Nissan 13. mája.



(1 EUR = 162,8 JPY)