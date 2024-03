Nissan plánuje uviesť na trh 30 nových modelov

Tokio 25. marca (TASR) - Japonská automobilka Nissan plánuje v najbližších troch rokoch uviesť na trh 30 nových modelov. Spoločnosť tiež v pondelok oznámila, že plánuje zvýšiť celosvetový predaj o jeden milión vozidiel a zároveň ušetriť na nákladoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nissan chce dosiahnuť, aby elektrifikované vozidlá tvoril do konca tohto desaťročia 60 % jeho celosvetového predaja, zatiaľ čo pôvodný plán zverejnený vo februári 2023 počítal s cieľom 55 %. Spoločnosť bola priekopníkom v oblasti elektromobilov so svojím plne batériovým vozidlom Leaf, v tomto segmente trhu však zaostala za konkurentmi ako americká spoločnosť Tesla alebo čínsky líder BYD.



Nissan a jeho domáci rival Honda Motor tento mesiac oznámili, že v snahe lepšie čeliť tvrdej konkurencii zvážia spoluprácu v oblasti kľúčových komponentov pre elektrické vozidlá. Z 30 nových modelov spoločnosti Nissan v nasledujúcich troch rokoch má byť 16 elektrifikovaných. Spoločnosť tiež plánuje znížiť náklady na výrobu novej generácie elektrických vozidiel o približne 30 %, aby boli do roku 2030 cenovo porovnateľné so spaľovacími modelmi.