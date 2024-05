Nissan pozastavuje plány na výrobu elektrických vozidiel v USA

Tokio/Washington 21. mája (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor pozastavila plány na výrobu elektrických vozidiel v Spojených štátoch. Uviedol to v utorok týždenník Automotive News s odvolaním sa na oznámenie, ktoré automobilka poslala dodávateľom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Japonská automobilka upravila svoj plán vývoja niektorých sedanov na batérie a požiadala dodávateľov, aby až do odvolania zastavili aktivity súvisiace s týmito projektmi, uvádza sa v správe. Nissan zatiaľ neodpovedal na žiadosť agentúry Reuters o komentár.



Oznámenie prichádza v čase, keď slabší ako očakávaný dopyt po elektromobiloch núti svetových výrobcov ustúpiť od ambicióznych plánov elektrifikácie a zamerať sa namiesto toho na hybridy.



V marci pritom Nissan predstavil plány na urýchlenie prechodu na elektromobily po celom svete vrátane siedmich nových modelov, ktoré sa majú začať predávať v Spojených štátoch do roku 2026, a tiež plány na centrum pre výrobu elektromobilov v USA.