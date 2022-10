Nissan predáva ruský závod za 1 euro

Tokio 11. októbra (TASR) – Japonská automobilka Nissan Motor v utorok oznámila, že predá svoj podnik v Rusku štátnemu subjektu za 1 euro. Nissan si pre odchod z Ruska zaknihuje mimoriadnu stratu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Japonská automobilka previedla svoje podiel v podniku Nissan Manufacturing Russia LLC na štátnu NAMI. Dohoda poskytne Nissanu právo odkúpiť späť podnik do šiestich rokov, uviedlo ruské ministerstvo priemyslu a obchodu.



Nissan je tak ďalšou veľkou západnou firmou, ktorá opustila Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu. Toto rozhodnutie odzrkadľuje aj krok hlavného akcionára Nissanu, francúzskej automobilky Renault, ktorá v máji predala svoj väčšinový podiel v ruskej automobilke AvtoVAZ ruskému investorovi údajne za jeden rubeľ.



Predaj ruskej divízie Nissanu bude zahŕňať výrobné a výskumné zariadenia v Petrohrade, ako aj predajné a marketingové centrum v Moskve, uviedlo ruské ministerstvo.



Nissan očakáva mimoriadnu stratu vo výške približne 100 miliárd jenov (708,41 milióna eur), ale nezmenil svoju prognózu zisku na finančný rok, ktorý sa skončí v marci 2023.



Renault, ktorý vlastní 43-percentný podiel Nissanu, odhadol, že rozhodnutie japonského partnera odkrojí z jeho čistého zisku 331 miliónov eur v druhom polroku 2022.



Nissan v marci prerušil výrobu vo svojom závode v Petrohrade pre problémy v dodávateľskom reťazci. Odvtedy spoločnosť a jej miestna divízia situáciu monitorovali, ale vzhľadom na to, že v dohľadnej dobe nemožno očakávať žiadnu zmenu vonkajšieho prostredia, rozhodol sa odísť z Ruska.



Mitsubishi Motors, partner Nissanu aj Renaultu v spoločnej aliancii, zvažuje tiež odchod z Ruska, uviedli noviny Nikkei. Hovorca Mitsubishi povedal, že nič nie je rozhodnuté.



Odchod prichádza v čase, keď sa Nissan pustil do zásadnej zmeny vo vzťahu s Renaultom. Obe automobilky začiatkom týždňa uviedli, že rokujú o budúcnosti ich aliancie, pričom Nissanu zvažuje investíciu do nového podniku Renaultu na výrobu elektromobilov.



Tieto rozhovory, ktoré by mohli podnietiť najväčší reset v aliancii od zatknutia dlhoročného výkonného riaditeľa Carlosa Ghosna v roku 2018, zahŕňali aj možnosť, že Renault predá časť svojho kontrolného podielu v Nissane, povedali dva zdroje oboznámené so situáciou.



Dohoda s Nissanom má "veľký význam pre priemysel", uviedol vo vyhlásení ruský minister priemyslu a obchodu Denis Manturov.



(1 EUR = 141,16 JPY)