Nissan pripravuje pre koronavírus dočasné zastavenie výroby v Japonsku

Tokio 10. februára (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor je ďalšou z firiem, ktorá pripravuje dočasné zastavenie výroby v dôsledku koronavírusu. Uviedli to v pondelok noviny Nikkei. Epidémia nebezpečného vírusu vyvolala problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch.



Nissan je prvým japonským výrobcom áut, ktorý zastavuje výrobu v domácej továrni, pretože mu obstarávanie súčiastok z Číny robí stále väčšie ťažkosti, uviedol Nikkei. Konkrétne, Nissan plánuje od 14. februára zastaviť dve výrobné linky v závode Kjúšu. To ukazuje, do akej miery sú výrobcovia v tretej najväčšej svetovej ekonomike závislí od dodávok z Číny.



Nissan vyrobil v Kjúšu v predchádzajúcom finančnom roku, ktorý sa skončil 31. marca 2019, približne 434.000 vozidiel, pričom približne polovica produkcie šla na domáci trh. Automobilka podľa novín 17. februára zastaví ďalšiu linku, ktorá vyrába hlavne automobily na vývoz.



Epidémia koronavírusu narušila výrobu v Číne, čo má vplyv aj na závody v zahraničí. Aj v Južnej Kórei spoločnosti Hyundai Motor, jej dcéra Kia Motors a RSM, dcéra Renaultu, ohlásili odstávky vo výrobe pre prerušenie dodávok súčiastok z Číny.