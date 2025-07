Nissan redukuje výrobné plány pre nový model elektromobilu Leaf

Tokio 8. júla (TASR) - Japonská automobilka Nissan redukuje svoje produkčné plány pre nový model elektromobilu Leaf. Uviedla to v utorok japonská agentúra Kjódó News, podľa ktorej firma tak urobila potom, čo obmedzenia Číny pri vývoze vzácnych zemín viedli k nedostatku komponentov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Revízia produkčných plánov nového modelu, ktorý by mal na trh prísť koncom tohto roka, môže Nissanu skomplikovať jeho plán reštrukturalizácie. Ten zahrnuje zatvorenie siedmich závodov a zníženie počtu zamestnancov o 15 %. Cieľom je zníženie nákladov spoločnosti do dvoch rokov o 500 miliárd jenov (2,93 miliardy eur).



Obmedzenia Číny pri vývoze vzácnych zemín spôsobili problémy aj ďalšej japonskej automobilke Suzuki. Tá minulý mesiac dočasne zastavila produkciu svojho kľúčového kompaktného vozidla Swift.



(1 EUR = 170,71 JPY)