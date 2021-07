Nissan rozšíri výrobu elektromobilov v Británii

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP

Sunderland 1. júla (TASR) - Japonská spoločnosť Nissan vo štvrtok oficiálne oznámila významné rozšírenie výroby elektrických vozidiel vo svojom závode v Sunderlande, na severovýchode Anglicka, kde pribudnú tiež tisíce nových pracovných miest. A čínsky dodávateľ batérií pre Nissan, spoločnosť Envision AESC, postaví v Sunderlande nový, gigantický závod na výrobu elektrických batérií.Na severovýchode Anglicka tak vznikne nové centrum na výrobu elektrických vozidiel. Celková hodnota investície dosiahne približne 1 miliardu libier (1,16 miliardy eur) a prinesie nové pracovné miesta nielen v automobilke, ale aj v jej dodávateľskom reťazci v Británii.Automobilky na celom svete urýchľujú prechod od výroby vozidiel na fosílne palivá k nízkoemisným modelom.Britský premiér Boris Johnson ocenil investíciu Nissanu a označil ju za prejav dôvery v Britániu.Nissan investuje 423 miliónov GBP do výroby elektrického vozidla novej generácie, pričom sa bude opierať o úspech jeho súčasného elektromobilu Leaf.Výroba nového modelu prinesie 909 nových pracovných miest v automobilke a viac ako 4500 v jej britskom dodávateľskom reťazci.Envision AESC investuje 450 miliónov GBP do novej gigatovárne, ktorá bude ročne dodávať batérie pre 100.000 elektromobilov Nissan, pričom vytvorí 750 nových pracovných miest a zabezpečí 300 ďaších.Radnica v Sunderlande pomôže zvýšiť celkovú investíciu na 1 miliardu GBP.Nový závod by mal začať prevádzku v roku 2024, pričom by mal využívať viac komponentov vyrobených v Spojenom kráľovstve. Bude stáť vedľa závodu automobilky Nissan a existujúceho závodu na výrobu batérií Envision v Sunderlande a je považovaný za kľúčový pri prechode Spojeného kráľovstva od vozidiel na fosílne palivá k ekologickejším autám.Nissan zverejnil túto správu po tom, ako jeho francúzsky partner Renault tento týždeň predstavil plán továrne na batérie firmy Envision vo Francúzsku, keďže sa globálne automobilky snažia uspokojiť rastúci dopyt po ekologickejšej doprave a vlády sa zameriavajú na nulové emisie uhlíka do roku 2050.(1 EUR = 0,85805 GBP)