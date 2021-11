Nissan sa v 2. kvartáli vrátil k zisku

Tokio 9. novembra (TASR) - Nissan strojnásobil celoročnú prognózu zisku. Japonská automobilka, ktorá sa zotavuje z koronakrízy, má za sebou silný kvartál a očakáva, že zvládne aktuálne výzvy, ako sú nedostatok čipov a rast cien surovín.



Nissan aktuálne počíta v prebiehajúcom fiškálnom roku 2021/2022 (do 31. marca 2022) s čistým ziskom 180 miliárd JPY (1,37 miliardy eur) namiesto 60 miliárd JPY. Nissan naposledy zaznamenal celoročný čistý zisk vo fiškálnom roku 2018/2019.



Čistý zisk v 2. štvrťroku (od júla do septembra) predstavoval 54,1 miliardy JPY po strate 44,4 miliardy JPY v rovnakom období pred rokom. Konsolidovaný prevádzkový zisk dosiahol 63,4 miliardy JPY po strate 4,8 miliardy JPY. Konsolidované čisté tržby sa zvýšili na 1,94 bilióna JPY z 1,92 bilióna JPY.



Automobilka tiež znížila celoročné vyhliadky tržieb na 8,8 bilióna JPY z 9,75 bilióna. Jedným z dôvodov je negatívny vplyv nedostatku polovodičov. Produkcia v októbri a novembri by totiž mala byť o 30 % nižšia v porovnaní s pôvodným plánom.



(1 EUR = 131,29 JPY)