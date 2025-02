Nissan sa v 3. kvartáli prepadol do straty

Jokohama 13. februára (TASR) - Japonská automobilka Nissan sa za 3. kvartál súčasného obchodného roka prepadla do straty. Tá prekonala 14 miliárd jenov, pričom v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala automobilka čistý zisk vyše 29 miliárd jenov. Spoločnosť zároveň oznámila, za so stratou počíta aj za celý obchodný rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Nissan uviedol, že za 3. štvrťrok obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, dosiahol čistú stratu 14,1 miliardy jenov (88,56 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka zaznamenal zisk 29,1 miliardy jenov.



Prevádzkový zisk sa prepadol o 78 % na 31,1 miliardy jenov. Zaostal tak za odhadmi ekonómov, navyše, firma opäť upravila svoj celoročný výhľad smerom nadol, už tretíkrát po sebe. Analytici očakávali, že prevádzkový zisk klesne na 63,2 miliardy jenov, pričom vychádzali z prevádzkového zisku za 3. kvartál 2023/2024, ktorý dosiahol 141,6 miliardy jenov.



Spoločnosť najnovšie očakáva, že za celý obchodný rok 2024/2025, ktorý sa skončí v marci, zaznamená prevádzkový zisk na úrovni 120 miliárd jenov. V novembri počítala so ziskom na úrovni 150 miliárd jenov a v lete so ziskom 500 miliárd jenov.



Zároveň dodala, že za celý rok očakáva čistú stratu na úrovni 80 miliárd jenov. Na porovnanie, za rok 2023/2024 vykázala čistý zisk 426,6 miliardy jenov.



(1 EUR = 159,22 JPY)