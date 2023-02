Nissan urýchľuje prechod na elektrické vozidlá

Tokio 27. februára (TASR) - Japonská automobilka Nissan v pondelok oznámila, že zrýchľuje svoj prechod na elektrické vozidlá, najmä v Európe, kde sú emisné predpisy najprísnejšie. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Spoločnosť Nissan Motor vo vyhlásení uviedla, že do fiškálneho roku 2026 budú takmer všetky autá, presnejšie 98 %, dodávané na trh v Európe elektrické alebo hybridné. To je nárast oproti predchádzajúcemu cieľu na úrovni 75 %.



A na celom svete chce Nissan do roku 2030 dosiahnuť, aby elektrifikované vozidlá, medzi ktoré patria aj pokročilé hybridné autá, tvorili viac ako 55 % jeho globálneho predaja namiesto predchádzajúceho cieľa 50 %.



Cieľ Nissanu v oblasti predaja elektrických vozidiel (EV) a hybridných vozidiel v USA zostal nezmenený na úrovni viac ako 40 %. A v Číne automobilka svoj cieľ znížila na 35 % zo 40 %, pričom zahŕňa čisto len elektromobily, nie hybridy.



Do cieľových čísiel Nissanu nie sú započítané vozidlá partnerov z aliancie, ktorými sú francúzsky Renault a Mitsubishi Motors, menšia japonská automobilka.



Nissan bol lídrom v oblasti elektrických vozidiel so svojím modelom Leaf, ktorý sa začal predávať v roku 2010. Odvtedy ho predbehli nováčikovia ako Tesla či čínska automobilka BYD.



Predstavitelia Nissanu tvrdia, že spoločnosť má bohaté znalosti o technológiách EV, najmä o tom, ako spotrebitelia používajú produkty a aké druhy opotrebovania sa vyvíjajú na batérii a ďalšie znalosti, ktoré sú dôležité pre rozšírenie týchto ekologických áut.



Nissan najnovšie plánuje uviesť na trh 19 modelov elektrických vozidiel na batérie do roku 2030 namiesto predchádzajúcich 15 modelov.



Začiatkom tohto mesiaca Nissan oznámil, že investuje do 15 % podielu v Ampere, dcérskej spoločnosti Renaultu s elektrickým pohonom a softvérom. Nissan a Renault spolupracovali na technológii EV, pričom Nissan prevzal vedenie vo vývoji batérie novej generácie.