Nissan vykázal prvú celoročnú stratu za vyše 10 rokov

Tokio/Barcelona 28. mája (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor oznámila za skončený obchodný rok 2019/2020 čistú stratu vyše 670 miliárd jenov a prevádzkovú stratu viac než 40 miliárd jenov. V obidvoch prípadoch to predstavuje prvú stratu za vyše desaťročie. V reakcii na výsledky, ktoré ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, japonská firma oznámila výraznú redukciu výroby a zatváranie závodov vrátane závodu v Barcelone.



Nissan vo štvrtok uviedol, že za rok 2019/2020, ktorý sa skončil v marci, zaznamenal čistú stratu 671,2 miliardy jenov (5,7 miliardy eur), prvú stratu za viac než 10 rokov. V predchádzajúcom obchodnom roku zaznamenala firma čistý zisk 319,1 miliardy jenov.



Prevádzková strata predstavovala 40,5 miliardy jenov, zatiaľ čo v predchádzajúcom obchodnom roku dosiahol Nissan prevádzkový zisk 318,2 miliardy jenov. Je to prvá prevádzková strata od roku 2008/2009. Tržby sa znížili o 14,6 % na 9,9 bilióna jenov, keď predaj áut zaznamenal pokles o 13 % na 4,8 milióna.



Japonská automobilka zároveň zverejnila 4-ročný plán reštrukturalizácie, výsledkom ktorého by malo byť zoštíhlenie spoločnosti a zvýšenie jej výkonnosti. Plán počíta so znížením produkčnej kapacity približne o pätinu. Podľa firmy to pomôže znížiť fixné náklady o 300 miliárd jenov. Súčasťou reštrukturalizácie je aj zatvorenie závodu v Barcelone, čo Nissan vo štvrtok potvrdil.



V dôsledku zatvorenia závodu v Barcelone, ktorý je po Británii druhým najväčším závodom Nissanu v Európe, príde podľa španielskej vlády o prácu približne 3000 ľudí. Samotný závod zamestnáva 2400 ľudí, ďalších 600 pracovných miest je však od produkcie závodu závislých.



Podľa Nissanu však pandémia nového koronavírusu "výrazne ovplyvnila produkciu, predaj a ďalšie aktivity vo všetkých regiónoch, v ktorých automobilka pôsobí". Pre neistotu spojenú s pandémiou firma ani neoznámila vyhliadky na tento obchodný rok.



Výsledky spoločnosti sú omnoho horšie, než sa čakalo, čo je dôsledok práve pandémie. Situácia Nissanu však bola komplikovaná už predtým, a to pre slabý dopyt a najmä spory v aliancii s Renaultom a Mitsubishi, ktoré sa naplno ukázali po zatknutí bývalého šéfa Carlosa Ghosna.



"Nissan čelí extrémne náročnému prostrediu," povedal pre agentúru AFP Satoru Takada, analytik z japonskej spoločnosti pre prieskum trhu TIW. "Nissan už mal ťažkosti s oživením biznisu, keď ho dodatočne zasiahla pandémia nového koronavírusu. Firma je v kritickej fáze a zotavenie v tvare písmena V očakávať nemôže," dodal.



(1 EUR = 118,58 JPY)